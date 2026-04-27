Luka Modric sufrió una fractura de pómulo: ¿Juega el Mundial 2026 con Croacia?

Su legado con la camiseta cuadriculada es inigualable: acumula 196 partidos, 28 goles y 31 asistencias. No obstante, su hito máximo sigue siendo la gesta de Rusia 2018, donde capitaneó a su país hasta una histórica final y fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. A pesar del golpe sufrido en Italia, el "mago" de Zadar se prepara para una última función en el escenario más grande del fútbol mundial.