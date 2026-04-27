Luka Modric sufrió una fractura de pómulo: ¿Juega el Mundial 2026 con Croacia?
El volante del Milan encendió las alarmas tras un duro choque con Manuel Locatelli en la Serie A. Pese a la gravedad de la lesión ósea, los tiempos de recuperación le permitirán disputar su quinta Copa del Mundo.
Croacia contuvo el aliento durante las últimas horas tras ver a su máximo referente abandonar el campo de juego en Italia. Los estudios médicos confirmaron los peores temores: Luka Modric sufrió una fractura en el pómulo. Sin embargo, a 45 días del inicio de la cita mundialista, el cuerpo médico de la selección balcánica trajo tranquilidad al confirmar que el "10" podrá dar el presente en la gran cita.
Aunque el proceso de recuperación estimado es de seis a ocho semanas, el mediocampista no corre riesgo de ser excluido de la lista de convocados. La solución será el uso de una máscara protectora, un accesorio que ya se ha vuelto común en el fútbol de élite para este tipo de lesiones faciales, permitiéndole a Modric sumarse a la concentración bajo cuidados especiales.
Los números de Luka Modric de cara al Mundial 2026
Luka Modric llegará al Mundial 2026 no solo como un emblema histórico, sino con un rodaje envidiable en una de las ligas más competitivas del mundo. En su actual temporada con el Milan, el croata ha demostrado que la edad es solo un número:
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Presencias: 36 partidos disputados en la Serie A.
Aporte ofensivo: 2 goles y 3 asistencias.
Liderazgo: Motor del mediocampismo rossonero y pieza clave en la estructura de su equipo.
Con su participación confirmada para 2026, Modric entrará en el selecto grupo de futbolistas con cinco Mundiales en su haber (2006, 2014, 2018 y 2022), habiéndose ausentado únicamente en 2010 debido a que Croacia no logró clasificar en aquella ocasión.
Su legado con la camiseta cuadriculada es inigualable: acumula 196 partidos, 28 goles y 31 asistencias. No obstante, su hito máximo sigue siendo la gesta de Rusia 2018, donde capitaneó a su país hasta una histórica final y fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. A pesar del golpe sufrido en Italia, el "mago" de Zadar se prepara para una última función en el escenario más grande del fútbol mundial.
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