Trágico accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la carrera

accidente rally cordoba

En un comunicado, la organización del evento expresó su pesar por lo sucedido y señaló que se encuentra acompañando a los familiares de la víctima. El episodio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en el rally, especialmente en relación con la cercanía del público a los tramos de carrera, un factor que históricamente fue señalado como uno de los principales riesgos de la disciplina.