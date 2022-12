La apuesta que Messi le ganó a Szczesny en pleno partido: por qué no la pagará

https://twitter.com/tv2sport/status/1598082516186865664 Når du taper veddemål mot Messi, men nekter å betale

@arilasos pic.twitter.com/fe6Bc6iH2q — TV 2 Sport (@tv2sport) November 30, 2022

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal. Así que perdí una apuesta con él. No sé si está permitido, tal vez me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", confesó el golero de la Juventus.

Pese a ello, la Selección Argentina se impuso y terminó primera en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, mientras que Polonia se clasificó segunda superando a México por saldo de goles.