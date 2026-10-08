Tagliafico explicó por qué España superó a la Selección Argentina en la final: "Nos pasaron por arriba"
El defensor argentino realizó una profunda autocrítica sobre la derrota por 1-0 frente al conjunto español y rechazó las versiones que buscaron explicaciones fuera del juego.
Nicolás Tagliafico volvió a poner bajo la lupa la final del Mundial 2026 que la Selección Argentina perdió por 1-0 ante España. El lateral izquierdo, integrante del plantel campeón del mundo en 2022, reconoció que el equipo estuvo lejos de mostrar su mejor versión y sostuvo que la diferencia estuvo principalmente en el planteo táctico y en la capacidad del rival para controlar el desarrollo del encuentro.
En una entrevista con el ciclo Clank, el futbolista del Olympique de Lyon repasó las dificultades que atravesó el conjunto argentino durante el partido decisivo y admitió que todavía resulta complicado procesar lo ocurrido. Sus declaraciones se conocieron después de que Lionel Messi también se refiriera a aquella derrota durante su despedida de la Selección, cuando descartó que hubiera sucedido algo “raro” en el encuentro.
La postura del ex Independiente y Banfield fue contundente: en lugar de alimentar sospechas o buscar justificaciones externas, consideró necesario reconocer los méritos del seleccionado español y las falencias que mostró Argentina en una de las citas más importantes del torneo.
La autocrítica de Tagliafico sobre la final del Mundial 2026
El defensor no ocultó su decepción al comparar el rendimiento del equipo en la final con lo que había conseguido durante el resto de la competencia. Aunque reconoció que el recorrido mundialista había sido exigente, consideró que la actuación en el partido decisivo estuvo por debajo de las expectativas. “A pesar de haber hecho un Mundial, no sé si cero vistoso pero sí muy complicado por como se venía transitando... creo que la sensación de la final fue muy pobre comparada a todos los demás partidos”, explicó.
Para Tagliafico, la derrota dejó una sensación difícil de superar, especialmente porque el equipo había construido una identidad reconocible y llegaba con la expectativa de competir de igual a igual ante cualquier adversario. “Siento que no lo terminamos de asimilar”, afirmó el lateral, al describir cómo quedó el plantel después de aquel resultado.
El futbolista también reconoció que el desempeño de Argentina estuvo lejos de lo que había mostrado en la Copa del Mundo de 2022. Esa comparación, según explicó, contribuyó a que aparecieran interrogantes entre los hinchas y diferentes interpretaciones sobre lo sucedido en la final. “Estuvo muy lejos de lo que se mostró en 2022. Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: 'No fuimos la Selección que conocía todo el mundo'”, sostuvo.
Por qué España logró imponerse tácticamente sobre Argentina
Uno de los aspectos centrales del análisis de Tagliafico fue la manera en que España consiguió neutralizar las principales virtudes del seleccionado argentino. El defensor señaló que el rival impuso condiciones a través de la presión alta, la circulación de la pelota y la capacidad para mantener la posesión durante largos pasajes. En ese contexto, el lateral fue directo al explicar su diagnóstico sobre el encuentro: “Tácticamente nos pasaron por arriba”.
La frase sintetizó una autocrítica que también apuntó a las dificultades de Argentina para recuperar el control del juego. El equipo estaba acostumbrado a manejar los tiempos mediante la posesión y a encontrar soluciones con movimientos coordinados, pero se encontró con un adversario que logró limitar esas posibilidades.
Tagliafico describió las características del conjunto español y explicó por qué ese estilo representó un problema para la Albiceleste: “Yo empiezo a analizar un poco lo táctico y España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el valor y mantener la posición y eso a nosotros no nos gusta”, señaló.
El desgaste físico y emocional, otro factor determinante
Además de las cuestiones tácticas, Tagliafico destacó el cansancio acumulado como una variable que influyó en el desarrollo de la final. El esfuerzo de todo el campeonato, según su mirada, tuvo consecuencias que fueron más allá de lo estrictamente físico. El desgaste mental y emocional también condicionó la respuesta del equipo en un encuentro en el que cada error podía resultar determinante.
La presión propia de una final mundialista se sumó a las exigencias que habían acompañado a la Selección durante el torneo. El defensor explicó que Argentina depende en buena medida de la posesión para organizar sus ataques, administrar la energía y controlar el ritmo. Cuando pierde esa posibilidad, aparecen dificultades para sostener el funcionamiento colectivo.
“Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en esos”, reconoció. También detalló cómo las imprecisiones terminaban favoreciendo al rival y aumentando el esfuerzo de sus compañeros.
"El que ve fútbol sabe que esos toques o jugadas imprecisas que tuvimos hacen que la vuelva a tener el rival, y la vuelva a tener... y llega un momento que te agota físicamente, no solo mentalmente. Te estresa. No somos un equipo que juegue sin el balón. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota", sostuvo.
Tagliafico descartó las teorías conspirativas sobre la derrota
Otro punto importante de sus declaraciones fue el rechazo a las versiones que circularon después de la final y que intentaron encontrar explicaciones ajenas al desarrollo futbolístico. El lateral consideró que la búsqueda de supuestos motivos ocultos respondió, en parte, a la dificultad de aceptar una derrota de esas características.
“Quedó esa sensación de que teníamos que buscar algo... pero lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba”, afirmó.
De esta manera, Tagliafico coincidió con la postura expresada por el ahora excapitán Lionel Messi durante su despedida del seleccionado argentino. Ambos pusieron el foco en el rendimiento deportivo y en la superioridad que mostró España durante el encuentro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario