Tagliafico reveló el drama que vivió antes del Mundial 2026: "Estuve a nada de quedar afuera"
El defensor de la Selección Argentina contó cómo fue su recuperación de un desgarro y admitió que durante varios días convivió con la posibilidad de no entrar en la lista.
Nicolás Tagliafico atravesó uno de los momentos más angustiantes de su carrera durante la preparación para el Mundial 2026. El lateral izquierdo sufrió un desgarro de grado 2 en el sóleo izquierdo cuando faltaban pocos días para el debut de la Selección Argentina y debió afrontar una carrera contra el tiempo para intentar llegar a la competencia.
Lo consiguió. Pero el camino hasta estar disponible para Lionel Scaloni fue mucho más complicado de lo que podía imaginarse desde afuera. El defensor reveló que hubo entrenamientos en los que ni siquiera sabía si finalmente iba a formar parte de la lista definitiva y que llegó a pensar seriamente que podía quedarse sin Copa del Mundo.
La situación tomó todavía más valor después de lo ocurrido en la final ante España. El lateral izquierdo campeón del mundo llegó físicamente exigido al partido decisivo y, pese a sufrir problemas durante el encuentro, continuó en cancha hasta el final porque el entrenador ya había realizado todos los cambios disponibles.
Tagliafico y una recuperación contra reloj
En una entrevista con Clank, repasó todo lo que vivió durante el Mundial y explicó que la edición de 2026 tuvo un significado particular por las dificultades que atravesó desde antes del debut. “Sucedieron muchas cosas en el Mundial, personal y colectivamente. Fue algo increíble. A pesar de haber logrado tantas cosas a nivel grupal, y haber conseguido en 2022 algo soñado e inimaginable, creo que el 2026 fue totalmente diferente en todo sentido. En lo personal fue algo muy loco. Fue el Mundial más largo, pero para mí el día a día pasó volando”, explicó.
La lesión sufrida en el Olympique de Lyon complicó seriamente sus posibilidades. El desgarro apareció cuando faltaban pocos días para el estreno contra Argelia y obligó al futbolista a realizar una preparación especial junto al cuerpo médico y al cuerpo técnico. Sabía que no tenía demasiado margen. Cada entrenamiento era prácticamente una prueba para determinar si estaba en condiciones de continuar.
El defensor reconoció que la posibilidad de quedarse afuera del Mundial fue concreta y que no se trató simplemente de una preocupación pasajera: “Estuve a nada de quedar afuera. Uno a veces no se da cuenta, va partido a partido y normaliza sentirse parte, pero estuve a punto de no jugarlo. Tuve la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial y estuvimos trabajando con toda la gente del cuerpo médico y técnico, dando lo mejor de mí, para llegar al Mundial, pero estuve a punto de quedar afuera”, contó.
“Estuve a nada de quedar afuera”
La recuperación se desarrolló primero en el predio de Ezeiza y luego continuó en el búnker que la Selección tenía en Estados Unidos. Allí, Tagliafico tuvo que demostrar permanentemente que podía soportar las exigencias físicas necesarias para competir en un Mundial. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante uno de los últimos entrenamientos previos a la definición de la lista. El lateral tuvo que exigirse al máximo y terminó completamente agotado.
Después de aquella práctica, Lionel Scaloni se acercó para conocer sus sensaciones. El diálogo terminó siendo determinante para que continuara dentro del plantel. “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos en el que me tuve que exigir al máximo para ver si podía estar o no y terminé muy, muy cansado. El entrenador vino y me preguntó ‘¿cómo te sentís’?. Le dije ‘bien, ¿nos quedamos?’. Y me respondió que ‘sí, vamos para adelante’. Jugué un Mundial antes del Mundial”, relató.
El recorrido terminó llevándolo a la final contra España, donde protagonizó una actuación marcada por el esfuerzo físico. Incluso después de quedar afectado durante el partido, continuó jugando ante la imposibilidad de realizar más modificaciones.
Para Tagliafico, llegar hasta ese partido ya significaba una conquista personal después de haber estado tan cerca de perderse el torneo. “Fue todo rápido. Para mí empezó el 16, cada tarde tenía la sensación de no saber si me iba a quedar o no. Trato de ser lo más positivo posible, pero se me pasaba por la cabeza la idea de que mirarlo de afuera, desde la tribuna y no quería”, recordó.
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