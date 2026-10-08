Tagliafico reveló el drama que vivió antes del Mundial 2026: "Estuve a nada de quedar afuera"

El defensor reconoció que la posibilidad de quedarse afuera del Mundial fue concreta y que no se trató simplemente de una preocupación pasajera: “Estuve a nada de quedar afuera. Uno a veces no se da cuenta, va partido a partido y normaliza sentirse parte, pero estuve a punto de no jugarlo. Tuve la mala suerte de lesionarme poco antes de empezar el Mundial y estuvimos trabajando con toda la gente del cuerpo médico y técnico, dando lo mejor de mí, para llegar al Mundial, pero estuve a punto de quedar afuera”, contó.

“Estuve a nada de quedar afuera del Mundial. Uno empieza a sentirse parte de algo y lo normaliza pero estuve a punto de no jugarlo”@nico_taglia nos cuenta que estuvo hasta último momento para ser confirmado por Lionel Scaloni.Mirá la nota completa: https://t.co/MPGovSiwro https://t.co/kilDBSFyb7 — ClankJPV (@ClankJPV) October 7, 2026

“Estuve a nada de quedar afuera”

La recuperación se desarrolló primero en el predio de Ezeiza y luego continuó en el búnker que la Selección tenía en Estados Unidos. Allí, Tagliafico tuvo que demostrar permanentemente que podía soportar las exigencias físicas necesarias para competir en un Mundial. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante uno de los últimos entrenamientos previos a la definición de la lista. El lateral tuvo que exigirse al máximo y terminó completamente agotado.

Después de aquella práctica, Lionel Scaloni se acercó para conocer sus sensaciones. El diálogo terminó siendo determinante para que continuara dentro del plantel. “Recuerdo uno de los últimos entrenamientos en el que me tuve que exigir al máximo para ver si podía estar o no y terminé muy, muy cansado. El entrenador vino y me preguntó ‘¿cómo te sentís’?. Le dije ‘bien, ¿nos quedamos?’. Y me respondió que ‘sí, vamos para adelante’. Jugué un Mundial antes del Mundial”, relató.

El recorrido terminó llevándolo a la final contra España, donde protagonizó una actuación marcada por el esfuerzo físico. Incluso después de quedar afectado durante el partido, continuó jugando ante la imposibilidad de realizar más modificaciones.

Para Tagliafico, llegar hasta ese partido ya significaba una conquista personal después de haber estado tan cerca de perderse el torneo. “Fue todo rápido. Para mí empezó el 16, cada tarde tenía la sensación de no saber si me iba a quedar o no. Trato de ser lo más positivo posible, pero se me pasaba por la cabeza la idea de que mirarlo de afuera, desde la tribuna y no quería”, recordó.