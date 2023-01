Tagliafico en stream: de la confianza del equipo a las intimidades de la final

Embed "Se sentía en el ambiente... se tenía que dar", comentó Nico Tagliafico, que repasó cómo fue lograr la Copa del Mundo con la Selección. pic.twitter.com/Ln6Z3x5BPI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 5, 2023

Unos minutos más tarde, Tagliafico habló sobre la presión que sintieron en un escenario como lo fue una final de una Copa del Mundo y aseguró que fue lo máximo en su carrera: "No vamos a tener una presión que nos joda. Es lo máximo. Si me llega a pasar algo más en la carrera, no va a tener la misma magnitud", reveló ante la presencia de su esposa Caro Calvagni.

QUE SINTIÓ LUEGO DEL 3-2 PARCIAL DE MESSI

Luego de recordar y analizar la jugada paso por paso, el futbolista no dudó en expresar lo que sintió en ese momento: "Vi una cámara del gol desde arriba y yo me quedo parado sin creer lo que había pasado, me daba miedo el offside. A los 30 segundos reaccioné y sentí que éramos campeones", cerró.