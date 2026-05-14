La Liga Profesional designó los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba

La segunda llave se disputará el domingo 17 de mayo a las 17:00 horas. Al igual que la primera semifinal, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

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Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura 2026

River viene de ganarle 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental mientras que Rosario Central hizo lo propio cómo local al imponerse 2-1 ante Racing en un partido plagados de polémicas. Además, Argentinos eliminó a Huracán y Belgrano de Córdoba le ganó sin problemas 2-0 a Unión en un campeonato que está más apasionante que nunca y está llegando a la recta final antes del comienzo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.