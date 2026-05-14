La Liga Profesional designó los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura 2026
Los partidos, que definirán a los finalistas del certamen, contarán con ternas arbitrales completas y sistema de videoarbitraje (VAR) para ambas jornadas.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades para los encuentros decisivos del Torneo Apertura 2026. Los partidos, que definirán a los finalistas del certamen, contarán con ternas arbitrales completas y sistema de videoarbitraje (VAR) para ambas jornadas.
El sábado 16, a las 19:30, River recibirá a Rosario Central, mientras que el domingo 17, desde las 17:00, Argentinos Juniors será local contra Belgrano. Y los ganadores de ambos cruces definirán el campeonato el domingo 24 de mayo, en Córdoba.
La Liga Profesional de Fútbol designó los árbitros de las Semifinales del Torneo Apertura 2026
River vs. Rosario Central
El primer cruce de semifinales tendrá lugar el sábado 16 de mayo a las 19:30 horas. El encuentro será transmitido por las señales de TNT Sports y ESPN Premium.
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Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Laura Fortunato
Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba
La segunda llave se disputará el domingo 17 de mayo a las 17:00 horas. Al igual que la primera semifinal, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.
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Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Cristian Navarro
Cuarto árbitro: Andrés Gariano
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez
Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura 2026
River viene de ganarle 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental mientras que Rosario Central hizo lo propio cómo local al imponerse 2-1 ante Racing en un partido plagados de polémicas. Además, Argentinos eliminó a Huracán y Belgrano de Córdoba le ganó sin problemas 2-0 a Unión en un campeonato que está más apasionante que nunca y está llegando a la recta final antes del comienzo del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
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