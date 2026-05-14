Getafe comunicó la millonaria cifra que quiere por Mauro Arambarri: la postura de River

Monto pretendido: Getafe busca embolsar 6 millones de euros por su parte del pase.

Porcentaje de la ficha: El monto solicitado corresponde únicamente al 50% de los derechos económicos que posee el club español.

Resto del pase: El 30% de la ficha pertenece a Boston River de Uruguay, mientras que el 20% restante es propiedad del propio futbolista.

Inversión total: River pretendía originalmente adquirir el 50% del Getafe y el 20% del jugador, pero las altas pretensiones de los "Azulones" obligan a replantear la estrategia.

arambarri

Mauro Arambarri, oriundo de Salto, lleva casi una década en el fútbol español tras su llegada al Getafe en agosto de 2017. Durante su estancia en el club, ha acumulado 265 partidos oficiales y 22 goles, convirtiéndose en un referente del mediocampo. A nivel internacional, el volante fue 12 veces internacional con la selección mayor de Uruguay, habiendo debutado en el año 2020. Previamente, representó a su país en el Sudamericano y el Mundial Sub-20 de 2015. Pese a su experiencia, actualmente no ha logrado consolidarse en la consideración de Marcelo Bielsa para el seleccionado nacional.