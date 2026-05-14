Getafe comunicó la millonaria cifra que quiere por Mauro Arambarri: la postura de River
El conjunto español puso sobre la mesa las exigencias para desprenderse del volante uruguayo y el Millonario tratará de negociar una disminución en las cifras.
River mantiene su interés firme en Mauro Arambarri, actual mediocampista del Getafe. Si bien el jugador tiene intenciones de regresar a Sudamérica para vestir la camiseta banda roja y el club español está dispuesto a facilitar la salida, las condiciones económicas planteadas inicialmente han frenado la inmediatez del acuerdo.
Getafe comunicó la millonaria cifra que quiere por Mauro Arambarri: la postura de River
Según información que trascendió en las últimas horas, el club madrileño pretende recuperar la inversión realizada en su momento cuando adquirió al volante del Girondins de Burdeos:
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Monto pretendido: Getafe busca embolsar 6 millones de euros por su parte del pase.
Porcentaje de la ficha: El monto solicitado corresponde únicamente al 50% de los derechos económicos que posee el club español.
Resto del pase: El 30% de la ficha pertenece a Boston River de Uruguay, mientras que el 20% restante es propiedad del propio futbolista.
Inversión total: River pretendía originalmente adquirir el 50% del Getafe y el 20% del jugador, pero las altas pretensiones de los "Azulones" obligan a replantear la estrategia.
Mauro Arambarri, oriundo de Salto, lleva casi una década en el fútbol español tras su llegada al Getafe en agosto de 2017. Durante su estancia en el club, ha acumulado 265 partidos oficiales y 22 goles, convirtiéndose en un referente del mediocampo. A nivel internacional, el volante fue 12 veces internacional con la selección mayor de Uruguay, habiendo debutado en el año 2020. Previamente, representó a su país en el Sudamericano y el Mundial Sub-20 de 2015. Pese a su experiencia, actualmente no ha logrado consolidarse en la consideración de Marcelo Bielsa para el seleccionado nacional.
La dirigencia de River, encabezada por Stefano Di Carlo, iniciará gestiones formales para intentar reducir las pretensiones económicas del Getafe. El objetivo es alcanzar un punto de acuerdo que permita a la institución de Núñez adquirir al menos la mitad de la ficha del jugador sin comprometer excesivamente el presupuesto del próximo mercado.
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