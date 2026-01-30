Talleres de Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
La "T" de Carlos Tevez quiere dejar atrás la derrota agónica con Vélez, y recibe a un invicto "Calamar" por la tercera fecha.
Talleres de Córdoba, que viene de una derrota; y Platense, que marcha invicto, chocan este sábado en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Andrés Gariano. Se podrá ver por TNT Sports.
La "T" llega a Córdoba con la necesidad de dar vuelta la página tras el traspié en Liniers, donde la falta de puntería le impidió capitalizar el buen juego y terminó en una caída 2-1 frente a Vélez. Pese a la derrota, Carlos Tevez rescató el volumen ofensivo de su equipo: “Fue el partido en el que más situaciones generamos, pero hay que trabajar para que los errores propios no nos vuelvan a costar puntos”, señaló el Apache.
Con la mente en recuperar la senda del triunfo, el conjunto cordobés ya mira de reojo el calendario, ya que el próximo miércoles 4 de febrero iniciará su camino en la Copa Argentina enfrentando a Argentino de Merlo en Rosario.
En la vereda de enfrente, Platense arriba como uno de los invictos del certamen y con el ánimo por las nubes. El "Calamar" no solo rescató un punto en su visita a Unión, sino que viene de vencer 2-1 a Instituto, un resultado que le permitió quebrar una sequía de once encuentros sin alegrías y marcar el primer éxito bajo la conducción de Zunino.
Lejos de conformarse, la dirigencia de Vicente López continúa activa en el cierre del libro de pases y oficializó las incorporaciones de Víctor Cuesta y Pablo Ferreira, alcanzando la impactante cifra de 16 refuerzos para la presente temporada.
Formaciones de Talleres de Córdoba vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Rick Lima Morais, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
Datos de Talleres vs. Platense
- Hora: 22.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Sebastián Habib
- Estadio: Mario Alberto Kempes
