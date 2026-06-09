Talleres eligió a Jorge Sampaoli para iniciar una nueva etapa tras la salida de Tevez
La dirigencia cordobesa aceleró las negociaciones y alcanzó un entendimiento con el casildense, quien volverá a dirigir en el fútbol argentino después de más de dos décadas.
Luego de varios días de búsqueda y conversaciones con distintos candidatos, Talleres de Córdoba definió quién será el encargado de conducir al plantel profesional durante la segunda mitad de la temporada. La institución acordó la llegada de Jorge Sampaoli, quien reemplazará a Carlos Tevez tras su salida posterior a la eliminación sufrida en los octavos de final del Torneo Apertura.
La dirigencia había evaluado diferentes alternativas para ocupar el cargo. Entre ellas apareció con fuerza el nombre de Martín Anselmi, quien durante varios días fue considerado como el principal candidato para asumir el desafío. Sin embargo, cuando las negociaciones parecían encaminadas, las conversaciones no llegaron a buen puerto y la posibilidad quedó descartada.
Ante ese escenario, los dirigentes se movieron rápidamente para cerrar la contratación de un entrenador con experiencia internacional y una extensa trayectoria. Según trascendió, el acuerdo contempla un vínculo por 18 meses, por lo que el contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. El objetivo inmediato será mejorar el rendimiento del equipo y posicionarlo nuevamente en la pelea por un lugar en las competiciones continentales de la próxima temporada.
Después de más de 20 años, Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en el país
La llegada de Sampaoli también representa un movimiento de alto impacto para el fútbol argentino. Después de desarrollar gran parte de su carrera en el exterior, el entrenador volverá a trabajar en el país tras una ausencia de 26 años. Su última experiencia local se remonta al año 2000, cuando dirigió a Argentino de Rosario antes de iniciar un recorrido que lo llevó por distintos destinos del continente y de Europa.
Desde entonces, el técnico construyó una trayectoria internacional que incluyó pasos por clubes de Perú, Ecuador, Chile, España, Brasil y Francia, además de su recordado ciclo al frente de la Selección Argentina. También consiguió importantes logros, entre ellos la conquista de la Copa América con Chile, uno de los hitos más destacados de su carrera.
La idea de Talleres es que el nuevo entrenador se incorpore de inmediato a los trabajos del equipo. El plantel retomará los entrenamientos en los próximos días y se espera que Sampaoli ya esté presente para encabezar la pretemporada. Ese período será clave para evaluar al grupo, detectar necesidades y comenzar a delinear el mercado de pases junto a la dirigencia.
El último antecedente del entrenador se encuentra en el fútbol brasileño. Su experiencia más reciente fue en Atlético Mineiro, donde permaneció entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Durante ese ciclo dirigió 33 encuentros oficiales, obteniendo diez victorias, catorce empates y nueve derrotas. Además, estuvo cerca de sumar un nuevo título internacional, aunque terminó cayendo en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.
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