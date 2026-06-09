Talleres eligió a Jorge Sampaoli para iniciar una nueva etapa tras la salida de Tevez

Desde entonces, el técnico construyó una trayectoria internacional que incluyó pasos por clubes de Perú, Ecuador, Chile, España, Brasil y Francia, además de su recordado ciclo al frente de la Selección Argentina. También consiguió importantes logros, entre ellos la conquista de la Copa América con Chile, uno de los hitos más destacados de su carrera.

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La idea de Talleres es que el nuevo entrenador se incorpore de inmediato a los trabajos del equipo. El plantel retomará los entrenamientos en los próximos días y se espera que Sampaoli ya esté presente para encabezar la pretemporada. Ese período será clave para evaluar al grupo, detectar necesidades y comenzar a delinear el mercado de pases junto a la dirigencia.

El último antecedente del entrenador se encuentra en el fútbol brasileño. Su experiencia más reciente fue en Atlético Mineiro, donde permaneció entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Durante ese ciclo dirigió 33 encuentros oficiales, obteniendo diez victorias, catorce empates y nueve derrotas. Además, estuvo cerca de sumar un nuevo título internacional, aunque terminó cayendo en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.