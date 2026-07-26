Tarde de furia para Enzo Pérez en Deportivo Maipú: expulsión, polémico gesto y agravios a la terna arbitral
La decisión de repetir un penal errado, con el que finalmente Gimnasia y Tiro ganaría el partido, provocó la explosión del experimetnado volante.
El paso de Deportivo Maipú por Salta dejó secuelas profundas. El equipo mendocino cayó por 1-0 frente a Gimnasia y Tiro, en un duelo disputado que se encaminaba hacia un empate cerrado hasta que el tramo final se descontroló por completo, y que lo tuvo a Enzo Pérez protagonizó un escandaloso episodio.
Pese al traspié, el conjunto conducido por Mariano Echeverría se mantiene transitoriamente dentro de la zona de clasificación al Reducido de la Primera Nacional, aunque ahora deberá dar vuelta la página de cara al próximo compromiso como local ante Atlanta.
Hasta los minutos decisivos, el desarrollo del encuentro había sido equilibrado. La visita logró por momentos adueñarse de las acciones en el mediocampo, pero careció de peso ofensivo y profundidad en los metros finales para traducir ese dominio en situaciones claras de peligro frente al arco rival.
La jugada de la discordia y el penal repetido contra Deportivo Maipú
El equilibrio se quebró pasados los 70 minutos del complemento. El árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó penal a favor del conjunto local tras una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya dentro del área.
En la primera ejecución, Lautaro Gordillo asumió la responsabilidad, pero el remate fue contenido por el arquero Nahuel Galardi. Sin embargo, la historia dio un vuelco inmediato: el asistente levantó la bandera advirtiendo un adelantamiento del guardameta sobre la línea de meta, lo que obligó al juez principal a ordenar la repetición del disparo.
La decisión encendió la furia y el descontento absoluto en todo el banco y el plantel mendocino. En el segundo intento, a los 31 del complemento, Gordillo no falló y estampó el 1-0 que terminaría sentenciando el marcador.
El estallido de Enzo Pérez y la roja directa
Inmediatamente después de la decisión de repetir el penal, los ánimos se desbordaron. En medio de las airadas protestas, Matías Viguet y Enzo Pérez vieron la tarjeta amarilla, que en el caso del experimentado volante se tradujo en doble amonestación y expulsión a los 32 minutos.
Lejos de acatar el fallo, el exjugador de River y la Selección Argentina se plantó cara a cara frente a Monzón Brizuela para increparlo. Tras amagar con retirarse del campo, realizó un evidente gesto de "robo".
La situación escaló aún más cuando el mediocampista se dirigía hacia la zona de vestuarios. Se cruzó con el cuarto árbitro, quedó a centímetros discutiendo con vehemencia y obligó a una rápida intervención de sus propios compañeros y miembros del cuerpo técnico para poder separarlo.
Pérez abandonó el campo cruzando insultos con todo el estadio, una actitud temperamental que ahora lo deja expuesto a una severa sanción por parte del Tribunal de Disciplina.
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