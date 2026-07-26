Tarde de furia para Enzo Pérez en Deportivo Maipú: expulsión, polémico gesto y agravios a la terna arbitral

La decisión encendió la furia y el descontento absoluto en todo el banco y el plantel mendocino. En el segundo intento, a los 31 del complemento, Gordillo no falló y estampó el 1-0 que terminaría sentenciando el marcador.

"Enzo Pérez"



Porque el experimentado jugador de Deportivo Maipú se fue expulsado ante Gimnasia y Tiro de Salta y se puso cara a cara con el cuarto árbitro. pic.twitter.com/uJfMqKe5Oj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 26, 2026

El estallido de Enzo Pérez y la roja directa

Inmediatamente después de la decisión de repetir el penal, los ánimos se desbordaron. En medio de las airadas protestas, Matías Viguet y Enzo Pérez vieron la tarjeta amarilla, que en el caso del experimentado volante se tradujo en doble amonestación y expulsión a los 32 minutos.

Lejos de acatar el fallo, el exjugador de River y la Selección Argentina se plantó cara a cara frente a Monzón Brizuela para increparlo. Tras amagar con retirarse del campo, realizó un evidente gesto de "robo".

La situación escaló aún más cuando el mediocampista se dirigía hacia la zona de vestuarios. Se cruzó con el cuarto árbitro, quedó a centímetros discutiendo con vehemencia y obligó a una rápida intervención de sus propios compañeros y miembros del cuerpo técnico para poder separarlo.

Pérez abandonó el campo cruzando insultos con todo el estadio, una actitud temperamental que ahora lo deja expuesto a una severa sanción por parte del Tribunal de Disciplina.