La contundente respuesta de Palermo sobre el gol anulado a Platense ante Boca: "Mejor no hablar"
El entrenador del Calamar se refirió a la polémica jugada del empate ante el Xeneize y apuntó contra el criterio utilizado por el VAR.
Martín Palermo no quiso entrar en demasiados detalles, pero dejó una frase contundente al ser consultado por el gol anulado a Platense ante Boca. El entrenador del Calamar cuestionó la decisión tomada en la jugada polémica del empate 1-1 por la quinta fecha del Torneo Clausura y prefirió no profundizar en su análisis.
El encuentro disputado en Vicente López terminó igualado y dejó una de las situaciones más discutidas de la jornada. El equipo local había conseguido marcar sobre el cierre, pero el tanto fue invalidado luego de una revisión del VAR por una presunta mano de Luciano Giménez en el medio de la acción.
El DT fue consultado después del partido por la decisión arbitral y respondió con ironía: “Se vio la mano de Giménez pero no se vio la de Gorosito. ¿Qué querés que te diga? Decisiones medio... mejor no hablar”. La referencia del entrenador apuntó a una acción previa en la que, según su interpretación, también habría existido una mano de un jugador de Boca que no fue revisada de la misma manera. La diferencia en el criterio utilizado generó el malestar del técnico, aunque decidió no continuar con el tema.
Más allá de la polémica, Palermo valoró el rendimiento de su equipo ante un rival de peso y destacó que el resultado dejó buenas sensaciones para lo que viene. “Boca en esos últimos minutos nos puso incómodos. Hicimos un partido bueno en líneas generales, sabiendo el rival que teníamos enfrente”, sostuvo.
El entrenador también resaltó el presente de Platense, que acumula tres partidos sin derrotas y atraviesa un momento positivo. “La sensación es buena, el equipo viene respondiendo muy bien. Lo importante es que en estos tres partidos no se ha perdido”, afirmó.
Además, el Titán ya tiene la cabeza puesta en otro desafío importante. Platense deberá viajar a Chile para disputar la revancha ante Coquimbo por una competencia internacional, en un partido que Palermo espera con optimismo: “En Chile va a ser duro, pero no imposible. Estamos bien en lo anímico, tenemos la ambición de querer más y no conformarse. Para Platense es histórico, ya nos enfocaremos en la revancha”, explicó.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario