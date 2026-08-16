La contundente respuesta de Palermo sobre el gol anulado a Platense ante Boca: "Mejor no hablar"

El DT fue consultado después del partido por la decisión arbitral y respondió con ironía: “Se vio la mano de Giménez pero no se vio la de Gorosito. ¿Qué querés que te diga? Decisiones medio... mejor no hablar”. La referencia del entrenador apuntó a una acción previa en la que, según su interpretación, también habría existido una mano de un jugador de Boca que no fue revisada de la misma manera. La diferencia en el criterio utilizado generó el malestar del técnico, aunque decidió no continuar con el tema.