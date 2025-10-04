Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Este será el tercer clásico cordobés para Carlos Tevez como DT, buscando mantener su récord positivo en interzonales. Ricardo Zielinski, el entrenador de Belgrano, tiene más experiencia en estos duelos (será su 12°), y buscará su primera victoria en el clásico cordobés.

Formaciones del duelo

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta o Nahuel Bustos, Valentín Depietri; Federico Girotti o Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Talleres vs. Belgrano: datos del partido

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Mario Alberto Kempes