Talleres vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Una nueva edición del clásico cordobés tendrá lugar este domingo, desde las 16:45, donde ambos necesitan ganar con objetivos diferentes. Los detalles.
En una nueva edición del clásico cordobés, Talleres y Belgrano se enfrentan este domingo a las 16:45 en el Estadio Mario Alberto Kempes por el interzonal de la Fecha 11 del Torneo Clausura.
El histórico duelo encuentra a Talleres con un desahogo reciente: cortó una racha de siete partidos sin ganar con un triunfo vital 1-0 ante Sarmiento. La "T", dirigida por Carlos Tevez, sigue inmersa en la lucha por la permanencia. Suma 23 puntos en promedios y está antepenúltimo en la tabla anual, pero la victoria le dio confianza para seguir escapando de la zona roja.
Por su parte, Belgrano llega luego de un polémico empate 1-1 ante Barracas Central, donde le anularon un gol insólito. El "Pirata" busca prenderse en los playoffs del Clausura (tiene 13 unidades) y, además, está clasificado a semifinales de la Copa Argentina. Su capitán, el "Chino" Zelarrayán, aseguró que llegan en "un buen momento" y que los clásicos son "partidos aparte".
Este será el tercer clásico cordobés para Carlos Tevez como DT, buscando mantener su récord positivo en interzonales. Ricardo Zielinski, el entrenador de Belgrano, tiene más experiencia en estos duelos (será su 12°), y buscará su primera victoria en el clásico cordobés.
Formaciones del duelo
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Rick, Rubén Botta o Nahuel Bustos, Valentín Depietri; Federico Girotti o Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Talleres vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Mario Alberto Kempes
