Talleres vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el "Pincha" viene de igualar 3-3 frente a Instituto en el estadio UNO y tampoco tiene chances de avanzar a los octavos de final. El elenco platense acumula 15 unidades y se ubica en el puesto 12, por lo que buscará despedirse del certamen con un triunfo. Sin embargo, todos los cañones apuntan la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.