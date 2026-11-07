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Talleres vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

La "T" y Estudiantes se miden este sábado por la última fecha de la fase regular. Ambos equipos ya no tienen chances de acceder a los octavos de final.

Estudiantes cierra la fase regular del Clausura en Córdoba. 

Estudiantes cierra la fase regular del Clausura en Córdoba. 

Talleres recibe a Estudiantes de La Plata este sábado, desde las 15, en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR.

El conjunto cordobés llega a este compromiso después de conseguir un triunfo por 3-0 frente a Deportivo Riestra, en condición de visitante, y cortó una racha de cinco partidos sin victorias. Sin embargo, la campaña irregular lo dejó sin posibilidades de acceder a los playoffs: suma 12 puntos y ocupa el puesto 13 de la Zona A.

Por su parte, el "Pincha" viene de igualar 3-3 frente a Instituto en el estadio UNO y tampoco tiene chances de avanzar a los octavos de final. El elenco platense acumula 15 unidades y se ubica en el puesto 12, por lo que buscará despedirse del certamen con un triunfo. Sin embargo, todos los cañones apuntan la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, que se disputará el próximo 28 de noviembre en Montevideo.

Formaciones de Talleres vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Tomás Palacios, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Horario y televisación

  • Hora: 15:00.

  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

  • Árbitro: Maximiliano Macheroni.

  • VAR: Nicolás Lamolina.

  • TV: ESPN Premium.

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