Argentinos Juniors vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de La Paternal llega a este compromiso luego de vencer por 2-1 a Atlético Tucumán en condición de visitante y suma 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Boca. De esta manera, el equipo dirigido por Nicolás Diez tendrá la posibilidad de consagrarse campeón si consigue una victoria ante Huracán y el "Xeneize" no logra vencer a Defensa y Justicia.