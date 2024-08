Fuerte denuncia contra Talleres por el pase de Rodrigo Villagra a River

Marcelo Ferreyra, quien fue parte del grupo que acompañó al futbolista en las tratativas, apuntó directamente contra Andrés Fassi y no dudó en exponer: “Talleres de Córdoba nunca les paga el 15% a los jugadores, lo que no entiendo es cómo le permiten a este hacer esto”, expresó el hombre en una entrevista con Bolavip. Según la ley argentina, ese porcentaje de cada transferencia corresponde directamente a los futbolistas. Pero, según acusa Ferreyra, en Talleres existe un modus operandi que obliga a los deportistas a donarlo al club y, de lo contrario, no les permiten cerrar la operación. Sin lugar a dudas una noticia que no gustó para nada y que seguramente sea investigada con el correr de los días.