El apoyo de Andrada al Tata Martino a meses del Mundial

"Al principio, cuando no se le daban los resultados, a Martino lo criticaban. Son malos los medios, si clasificó al Mundial es por algo. No es fácil clasificar; de hecho, hay muchos seleccionados hasta europeos, que no lo lograron, es difícil hacerlo. Creo que hay que tener paciencia", dijo en entrevista a FOX Sports Radio México.