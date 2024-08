Tata Martino reveló cuándo podría volver a jugar Lionel Messi

Embed Tata Martino brinda actualización sobre el día a día de Lionel Messi:



"Sigue trabajando en el gimnasio y está dentro de los plazos que vamos manejando"#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/k1ngJZy0kN — José Armando (@Jarm21) August 7, 2024

Cuándo podría volver Lionel Messi a jugar luego de su lesión

Si bien no confirmaron tiempos al dar a conocer el grado de la lesión de Messi, lo cierto es que trascendió que esperaban que esté fuera de acción de cuatro a seis semanas. Por ahora, la Pulga lleva tres semanas de inactividad, por lo que nada parece indicar que ese plazo deba ampliarse. El argentino lleva con mucha tranquilidad esta lesión y no se apura para volver ya que es consciente lo importante que es recuperar al 100% la zona para no volver a sufrir algo cómo eso.

La Selección Argentina, expectante por la evolución de Messi

No sólo Inter Miami está expectante por el regreso de Lionel Messi. Es que la Selección Argentina sigue de cerca de su evolución, de cara a lo que serán los próximos dos compromisos por Eliminatorias. El gran objetivo es poder contar con él ante Chile, el 5 de septiembre, y Colombia, el 7. La idea de Messi es poder estar, aunque todo dependerá de su evolución. Por lo pronto, Lionel Scaloni lo esperará hasta último momento antes de definir la lista de convocados.

