Taty Castellanos da el salto a la Premier League: será nuevo refuerzo del West Ham
El delantero argentino dejará la Lazio en este mercado invernal europeo tras una transferencia millonaria y buscará relanzar su carrera en Inglaterra.
El mercado de pases europeo arrancó el 2026 con una noticia fuerte para el fútbol argentino: Valentín “Taty” Castellanos será nuevo jugador del West Ham. El delantero mendocino dejará la Lazio luego de dos temporadas en Italia y continuará su carrera en la Premier League, tras una negociación que se cerró en una cifra cercana a los 29 millones de euros.
De esta manera, el atacante da un salto clave en su trayectoria con la ilusión de consolidarse en una de las ligas más exigentes del mundo. El acuerdo se terminó de sellar luego de varias semanas de especulaciones y competencia entre clubes. Leeds United y Brentford habían mostrado interés concreto, mientras que Flamengo también realizó sondeos desde Brasil.
Sin embargo, fue el West Ham el que logró cumplir con las pretensiones económicas de la Lazio y avanzar de manera decisiva para quedarse con el pase del argentino. Castellanos firmará un contrato por cinco temporadas con los Hammers. La fuerte inversión del club londinense tiene una explicación estrictamente deportiva.
El West Ham atraviesa un presente preocupante en la Premier League: suma apenas 14 puntos en 19 fechas disputadas y se encuentra en el 18° puesto de la tabla, dentro de la zona de descenso. Actualmente está a cuatro unidades del último equipo que estaría logrando la permanencia, por lo que la dirigencia decidió reforzar el ataque con un goleador probado.
En el nuevo equipo, Castellanos deberá adaptarse rápidamente a un contexto de alta exigencia y ganarse su lugar en una competencia interna intensa. El argentino peleará por el puesto de centrodelantero con Niclas Füllkrug y Callum Wilson, dos futbolistas con recorrido y peso específico dentro del plantel. El desafío no será menor, pero el Taty confía en su capacidad para responder en un torneo físicamente demandante.
Un detalle relevante de la operación involucra al New York City FC, que recibirá el 10% del monto total de la transferencia. El club estadounidense conservó ese porcentaje cuando Castellanos emigró al fútbol europeo. Cabe recordar que la Lazio lo había adquirido desde el Girona por 15 millones de euros, por lo que la venta representa una ganancia significativa.
Durante su paso por el conjunto romano, Castellanos disputó 91 partidos oficiales, en los que convirtió 20 goles y aportó 16 asistencias. Sin embargo, en la última temporada perdió protagonismo y continuidad, un factor que influyó en su decisión de buscar nuevos horizontes. En Inglaterra, el delantero buscará recuperar regularidad, destacarse en la Premier League y volver a meterse en el radar de la Selección Argentina.
