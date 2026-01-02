Taty Castellanos da el salto a la Premier League: será nuevo refuerzo del West Ham

taty castellanos

Un detalle relevante de la operación involucra al New York City FC, que recibirá el 10% del monto total de la transferencia. El club estadounidense conservó ese porcentaje cuando Castellanos emigró al fútbol europeo. Cabe recordar que la Lazio lo había adquirido desde el Girona por 15 millones de euros, por lo que la venta representa una ganancia significativa.

Durante su paso por el conjunto romano, Castellanos disputó 91 partidos oficiales, en los que convirtió 20 goles y aportó 16 asistencias. Sin embargo, en la última temporada perdió protagonismo y continuidad, un factor que influyó en su decisión de buscar nuevos horizontes. En Inglaterra, el delantero buscará recuperar regularidad, destacarse en la Premier League y volver a meterse en el radar de la Selección Argentina.