El Manchester City derrotó al Nottingham Forest de visitante y quedó puntero

Todas las emociones llegaron en el complemento. Tras un primer tiempo sin goles y con pocas situaciones claras, el City abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Reijnders culminó una gran jugada colectiva con una definición precisa.

La reacción del Nottingham Forest fue inmediata y pareció no haber sentido el golpe de su rival. Cinco minutos después del gol visitante, el equipo local encontró la igualdad gracias a Hutchinson, que aprovechó un descuido defensivo para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión a su gente.

¡EL 10 AL RESCATE DEL CITY! REMATE INFERNAL DE CHERKI PARA EL 2-1 DE LOS CIUDADANOS ANTE FOREST.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2025

Cuando el empate parecía definitivo, apareció la jerarquía del City y la euforia fue total. A los 83 minutos, Rayan Cherki recibió la pelota dentro del área luego de una habilitación de Erling Haaland, la acomodó con calidad y sacó un remate esquinado contra el palo derecho del arco defendido por el brasileño John, sellando el 2-1 final y sumando tres puntos más que importantes para este campeonato.

Con este triunfo, el Manchester City llegó a los 40 puntos y desplazó provisionalmente del primer puesto al Arsenal, que este sábado recibirá al Brighton. Nottingham Forest, en tanto, se quedó con 18 unidades y ocupa el 17° lugar, muy cerca de la zona de descenso y con un panorama complicado de cara a lo que resta del torneo.