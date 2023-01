Tchouaméni, de errar el penal con Argentina, a un fuerte reto del Real Madrid

Por esta razón, y luego de muchas críticas en las redes sociales, el volante de Francia, que erró el penal ante la Selección Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, tuvo que utilizar sus redes sociales para pedirle disculpas a los hinchas que volaban del enojo.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", expresó el futbolista en su cuenta oficial de Twitter.