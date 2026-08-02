"Te esperamos": escaló la pelea verbal y el Roña Castro desafió a Maravilla Martínez en un video

"Mirá Maravilla. Te esperamos comiendo una picada. Esto es bien peronista, sino que se vaya a España", se escucha decir al autor de la grabación mientras el "Roña" redobla el desafío entre risas.

La respuesta de Maravilla Martínez

Ante los ataques verbales y las chicanas, la primera reacción de Martínez en redes sociales había sido escueta pero picante, limitándose a publicar la frase “No vuelven más” acompañada de un emoji, lo que desató una catarata de reacciones en el mundo digital.

Posteriormente, en otro streaming, el propio Maravilla profundizó su postura y cuestionó el posicionamiento político de su colega. "Es vergonzoso escuchar eso, te digo", afirmó al rechazar la idea de que la solidaridad o la asistencia social sean monopolio de un sector partidario.

"Se apropian del cine, del teatro, de la caridad. 'La caridad es nuestra'", sentenció el exboxeador, dejando en claro que la grieta entre ambos ex campeones del pugilismo argentino ya trascendió largamente las sogas del cuadrilátero.