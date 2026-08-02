"Te esperamos": escaló la pelea verbal y el Roña Castro desafió a Maravilla Martínez en un video
Tras fuertes cruces ideológicos, un amigo difundió un video donde se lo ve al exboxeador de 58 años en cuero, tirando trompadas y chicaneando a su colega.
La rivalidad dialéctica entre Jorge "Roña" Castro y Sergio "Maravilla" Martínez no para de subir de tono. Lo que comenzó como un cruce de opiniones políticas e ideológicas en distintos espacios de streaming escaló en las últimas horas con desafíos públicos con ribetes insólitos.
Todo se encendió cuando el "Roña" apuntó sin filtro contra Martínez en un programa de streaming, asegurando que lo "cargaría a trompadas por bocón".
En aquella intervención, Castro cuestionó duramente su postura ideológica y su radicación en Europa."Salió de la nada. Habla de los kukas, esto, lo otro... se fue a matar el hambre a España. ¿Por qué mierda no se va a vivir ahí? Se hizo la plata, acá se hizo el deportista", disparó con dureza.
Lejos de calmar las aguas, este fin de semana la disputa sumó un nuevo episodio audiovisual. Un amigo del "Roña" grabó y difundió un video donde se ve al ex deportista de 58 años preparándose para una supuesta pelea mientras comparte una picada de fiambre y un asado.
"Esto es bien peronista": el video del Roña Castro a Maravilla Martínez
En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se lo observa a Castro sin remera, tirando algunas combinaciones de golpes al aire y lanzando una fuerte chicana con tinte político.
"Mirá Maravilla. Te esperamos comiendo una picada. Esto es bien peronista, sino que se vaya a España", se escucha decir al autor de la grabación mientras el "Roña" redobla el desafío entre risas.
La respuesta de Maravilla Martínez
Ante los ataques verbales y las chicanas, la primera reacción de Martínez en redes sociales había sido escueta pero picante, limitándose a publicar la frase “No vuelven más” acompañada de un emoji, lo que desató una catarata de reacciones en el mundo digital.
Posteriormente, en otro streaming, el propio Maravilla profundizó su postura y cuestionó el posicionamiento político de su colega. "Es vergonzoso escuchar eso, te digo", afirmó al rechazar la idea de que la solidaridad o la asistencia social sean monopolio de un sector partidario.
"Se apropian del cine, del teatro, de la caridad. 'La caridad es nuestra'", sentenció el exboxeador, dejando en claro que la grieta entre ambos ex campeones del pugilismo argentino ya trascendió largamente las sogas del cuadrilátero.
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