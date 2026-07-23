Quiénes abandonan hoy la casa de Gran Hermano y a qué hora ver la gala
Tras la gala de nominación, dos participantes bajarán de placa y dos visitas saldrán por la puerta de la casa de Telefe. Los detalles.
Gran Hermano Generación Dorada mantiene en total expectativa a sus televidentes, aunque también a los participantes, que este martes enfrentaron el reingreso de Ariel Ansaldi, Juliana Díaz, Daniela Celis, Juan Pablo de Vigili "Devi", Selva Pérez, Romina Uhrig, Emma Vich y Fabio Agostini, ganador de "La Casa de Los Famosos".
Lo cierto es que estos exparticipantes no ingresan para participar del premio mayor, pero sí para jugar, lo que incluye nominar e inclinar la balanza a favor de un jugador u otro. En este difícil marco para quienes están aislados hace meses, Santiago del Moro anunció hoy que este jueves dos visitas dejarán la casa.
Además, dos jugadores de la actual placa de nominados bajarán de ese estado para abrazar una nueva semana dentro del juego.
Los nominados de Gran Hermano esta semana
- Tamara
- Majluf
- Mariela
- Cola
- Hanssen
- Pincoya
- Juani Car
El voto es positivo y puede ser realizado a través de los canales oficiales de Telefe.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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