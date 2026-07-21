Quiénes regresan a la casa de Gran Hermano hoy martes y qué rol tendrán

Con respecto al rol que tendrán, por supuesto no ingresarán para jugar por el premio mayor como el resto de los jugadores, pero sí para influir en la competencia. Luego, llegado determinado momento, deberán abandonar la casa más famosa del país.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.