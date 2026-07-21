Quiénes regresan a la casa de Gran Hermano hoy martes y qué rol tendrán
Tal como ya había anunciado Santiago del Moro, un grupo de participantes de otra edición ingresará a Gran Hermano Generación Dorada. Los motivos.
Gran Hermano Generación Dorada acaba de despedir a Emanuel Di Gioia, uno de sus más aguerridos jugadores, tras un intenso versus con su archienemiga Solange Abraham. Por supuesto, la casa de Telefe quedó conmocionada y los ánimos caldeados tras la eliminación de uno de los jugadores al que muchos veían en la final.
El desenlace era, sin dudas, uno de los momentos más anticipados por la audiencia. Tras semanas de chispazos, estrategias contrapuestas y cruces subidos de tono que avivaron la rivalidad, la enemistad entre ambos finalistas llegó a su punto de máxima ebullición.
Esa misma fricción volvió a apoderarse del estudio justo antes de que Santiago del Moro pronunciara el nombre del ganador.
Ahora, la casa enfrenta una nueva semana con sorpresas inesperadas que, seguramente, obligarán a los participantes a seguir adaptándose.
Quiénes regresan a la casa de Gran Hermano hoy martes
De acuerdo a lo revelado por el conductor, hoy reingresarán a la casa: Big Ari, Selva, Fabio (ganador de La Casa de los Famosos), Devi (Juan Pablo), Romina Uhrig, Daniela Celis, Juliana Díaz (también conocida como "Tini") y Emma Vich, subcampeón de Gran Hermano 2024.
Con respecto al rol que tendrán, por supuesto no ingresarán para jugar por el premio mayor como el resto de los jugadores, pero sí para influir en la competencia. Luego, llegado determinado momento, deberán abandonar la casa más famosa del país.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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