Teléfono Scaloni: una estrella de Francia sorprendió y se puso la ropa de Argentina

Si bien no hubo declaraciones oficiales por parte del futbolista, el gesto alimentó la cercanía que Pogba ha demostrado en otras ocasiones con jugadores argentinos, así como su personalidad abierta a distintas culturas futboleras.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la imagen logró su objetivo: captar la atención del mundo del fútbol y volver a poner a Pogba en el centro de la conversación, incluso fuera de las canchas.