Teléfono Scaloni: una estrella de Francia sorprendió y se puso la ropa de Argentina
El futbolista apareció practicando con indumentaria albiceleste y desató una ola de reacciones entre fanáticos de todo el mundo.
Una imagen inesperada de Paul Pogba se volvió viral en las últimas horas y generó un fuerte revuelo en redes sociales. El mediocampista fue visto entrenando con indumentaria de la Selección Argentina, un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos.
En las imágenes que circularon, se lo puede ver realizando trabajos físicos y con pelota, luciendo prendas típicas del conjunto albiceleste. La escena rápidamente llamó la atención, no solo por lo llamativo de la vestimenta, sino también por el vínculo histórico entre Francia y Argentina en los últimos años, especialmente tras la final del Mundial de Qatar 2022.
La publicación estuvo acompañada por la frase “non stop”. El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una muestra de su intensidad y compromiso en esta etapa, lo que también reforzó la repercusión de las imágenes con la indumentaria de la Selección Argentina.
Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con comentarios, memes y especulaciones. Muchos usuarios tomaron la situación con humor, mientras que otros se preguntaron si se trataba de un guiño especial o simplemente una elección casual de indumentaria.
"Te esperamos en Boca Paul", "Te esperamos en River Paulito", "Por qué no naciste en Argentina" y "Verlo a Pogba con la de Argentina me vuelvo loco", fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos en el posteo del reconocido jugador.
Si bien no hubo declaraciones oficiales por parte del futbolista, el gesto alimentó la cercanía que Pogba ha demostrado en otras ocasiones con jugadores argentinos, así como su personalidad abierta a distintas culturas futboleras.
Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la imagen logró su objetivo: captar la atención del mundo del fútbol y volver a poner a Pogba en el centro de la conversación, incluso fuera de las canchas.
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