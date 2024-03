El exabrupto de un tenista argentino contra el umpire: fue descalificado

Según indica el reglamento en estos casos, le dio el punto por ganado al brasileño, que se puso 2-1. A continuación, Olivo se agarró la cabeza y explotó: “No... Me cobró touch, me cobró touch, es un delincuente”.

Olivo intentó explicarle al arbitro con la intención de hacerlo cambiar de parecer, sin embargo ello no ocurrió y tras ese intercambio, el argentino tiró una pelota contra su banco, se dio la vuelta, dialogó a la distancia con lo que pareció ser un juez de línea, volvió a girarse y tiró con violencia la raqueta contra la zona de descanso.

Cuando eso parecía ser todo, pegó una fuerte patada con su pierna derecha contra el lugar en altura donde se sitúa el umpire. Tras esa reacción, el juez decidió, debate con el supervisor de por medio, descalificar del partido al argentino.

renzo olivo.mp4