El extenista Andy Roddick reveló que padece cáncer de piel y dejó un contundente mensaje

A través de su podcast, Andy Roddick, que llegó a ser número 1 del mundo y ganó un Abierto de los Estados Unidos, le contó al mundo que padece cáncer de piel. "He tenido que lidiar con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar, me extirparon un tumor de células escamosas del labio, probablemente hace cinco o seis años, nunca había hablado de eso", manifestó emocionado el ex deportista de 41 años, que enfatizó que tiene que lidiar con esta enfermedad desde fines de 2012.