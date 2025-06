Tenso cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez en Argentina vs. Colombia: "Hablás mucho"

Leo pareció recordarle una declaración que le molestó del colombiano sobre la final de la última Copa América sobre que Colombia no la ganó por cosas externas y porque no le cobraron dos penales. De hecho, fue tan aireada la discusión, que se extendió durante unos minutos mientras Castaño terminaba de recuperarse. James le respondía, "no hice nada". Acto seguido, salió de la cancha en lugar de Carrascal, mientras que Messi hizo lo propio cinco minutos después por Palacios.

cruce messi james



Pero esa pica que se desencadenó en el final se había empezado a dar en la previa. Antes del partido se habían saludado fríamente y, en el sorteo de capitanes, evitaron darse la mano.

En medio de una discusión, la Pulga se acercó y le habló tapándose la boca con la mirada desafiante." Dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablás mucho", disparó Messi mientras que James respondía que " yo no he dicho nada".

James Rodríguez sobre el cruce con Lionel Messi

Tras el partido que terminó 1 a 1 (goles de Luis Díaz y Thiago Almada), la prensa colombiana presente en el Estadio Monumental le preguntó a James Rodríguez qué fue lo que pasó con Lionel Messi en el terreno de juego, a lo que el ex Banfield contestó: ”Lo que pasa en el campo, queda en el campo”.