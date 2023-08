Tevez tras el triunfo de Independiente: "Tenemos que acostumbrarnos a que nos van a quitar méritos"

Carlos Tevez en @CNNArgentina:



“Uno cuando es perjudicado siempre va a reclamar, están en todo su derecho. Para unos es penal y para otros no. Hoy no me pongo a discutir eso porque estoy del lado de los que ganamos. Entiendo la calentura del rival.



Para mí fue penal. Todo se… pic.twitter.com/mfNU6BYIqL