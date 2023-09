Tevez, tras las polémicas en Independiente vs Instituto: "No desconfío de ningún árbitro"

"No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros", declaró el DT sobre las jugadas sobre Braian Martínez (anulada por el VAR y Alexis Canelo (no cobrada por el árbitro Darío Herrera). Y además sumó: "Revisé las dos jugadas. La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí", dijo al respecto.