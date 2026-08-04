Flamengo se mostró optimista por Thiago Almada: le marcó la cancha a River
José Boto, director deportivo del club brasileño, se reunió con el representante del delantero y aseguró que no participará de una subasta para quedarse con el jugador.
La pelea por Thiago Almada sumó un nuevo capítulo y Flamengo decidió dejar clara su postura frente al interés de River. José Boto, director deportivo del conjunto brasileño, regresó este martes a Río de Janeiro luego de viajar a la Argentina, donde mantuvo una reunión con el representante del futbolista de Atlético de Madrid y la Selección Argentina.
El dirigente portugués volvió con una mirada positiva sobre las posibilidades del Mengao, aunque también dejó un mensaje contundente para el Millonario y para los demás clubes que puedan intentar meterse en la negociación. La institución carioca no está dispuesta a entrar en una escalada de ofertas para quedarse con el delantero y pretende mantener las condiciones que considera adecuadas para cerrar la operación.
Boto explicó que su viaje a Buenos Aires no tuvo como objetivo convencer personalmente a Almada de elegir al Fla. Según el dirigente, el futbolista ya conoce el tamaño de la institución brasileña luego de haber jugado en Brasil y, por ese motivo, no consideraba necesario realizar una gestión de ese tipo.
¿Qué dijo el director deportivo de Flamengo sobre Thiago Almada?
“No fui a Argentina para convencer a Almada, porque sería una tontería que tuviera que ir yo para eso. Jugó en Brasil durante seis meses y conoce la grandeza del Flamengo. Allí traté varios asuntos, y uno de ellos fue Almada”, explicó Boto después de regresar a Río.
El director deportivo también reveló cuál fue uno de los principales objetivos de la reunión con el entorno del jugador. “Fui allí para dejarles claro que no íbamos a entrar en subastas. Lo que acordamos es lo que sucederá si quiere venir al Flamengo”, señaló.
La frase representa una advertencia directa en medio de una negociación que se complicó durante los últimos días. La institución de Núñez volvió a presentarse como una alternativa concreta para Almada y el deseo del futbolista de regresar a la Argentina sumó un elemento de incertidumbre al escenario.
River volvió a la carga por Thiago Almada: Flamengo no quiere pagar de más
El Millonario realizó una propuesta formal al Atlético de Madrid por aproximadamente 20 millones de euros, incluso antes de que Flamengo avanzara con su propia oferta. Sin embargo, encontró dificultades para garantizar el respaldo financiero necesario para completar una operación de semejante magnitud.
Flamengo, en cambio, decidió apostar con una propuesta económica superior y cuenta además con el antecedente reciente de haber concretado la incorporación de Samuel Lino. El club brasileño busca utilizar su capacidad económica para convencer al Colchonero, aunque la decisión final estará vinculada también con la voluntad de Almada.
A pesar de la competencia, Boto aseguró que Flamengo no modificará su estrategia. El dirigente pidió tranquilidad y remarcó que una negociación de estas características requiere paciencia. “Hay optimismo, pero se necesita paciencia para evitar pagar de más”, sostuvo. El portugués también dejó claro que no está dispuesto a participar de una guerra económica con otros interesados. “No vamos a entrar en guerras de ofertas con otros clubes interesados, ni con aquellos que no lo están, pero fingir que sí lo están es parte del juego”, afirmó.
Finalmente, Boto puso sobre la mesa la postura definitiva de la institución brasileña: “Almada podría venir, otro podría venir, o nadie podría venir, pero Flamengo no quebrará. Si un jugador tiene que venir, vendrá bajo las condiciones que Flamengo exija”.
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