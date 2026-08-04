Flamengo se mostró optimista por Thiago Almada: le marcó la cancha a River

La frase representa una advertencia directa en medio de una negociación que se complicó durante los últimos días. La institución de Núñez volvió a presentarse como una alternativa concreta para Almada y el deseo del futbolista de regresar a la Argentina sumó un elemento de incertidumbre al escenario.

River volvió a la carga por Thiago Almada: Flamengo no quiere pagar de más

El Millonario realizó una propuesta formal al Atlético de Madrid por aproximadamente 20 millones de euros, incluso antes de que Flamengo avanzara con su propia oferta. Sin embargo, encontró dificultades para garantizar el respaldo financiero necesario para completar una operación de semejante magnitud.

Flamengo, en cambio, decidió apostar con una propuesta económica superior y cuenta además con el antecedente reciente de haber concretado la incorporación de Samuel Lino. El club brasileño busca utilizar su capacidad económica para convencer al Colchonero, aunque la decisión final estará vinculada también con la voluntad de Almada.

A pesar de la competencia, Boto aseguró que Flamengo no modificará su estrategia. El dirigente pidió tranquilidad y remarcó que una negociación de estas características requiere paciencia. “Hay optimismo, pero se necesita paciencia para evitar pagar de más”, sostuvo. El portugués también dejó claro que no está dispuesto a participar de una guerra económica con otros interesados. “No vamos a entrar en guerras de ofertas con otros clubes interesados, ni con aquellos que no lo están, pero fingir que sí lo están es parte del juego”, afirmó.

Finalmente, Boto puso sobre la mesa la postura definitiva de la institución brasileña: “Almada podría venir, otro podría venir, o nadie podría venir, pero Flamengo no quebrará. Si un jugador tiene que venir, vendrá bajo las condiciones que Flamengo exija”.