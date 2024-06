Thiago Almada jugará en Botafogo por una cifra millonaria: ¿estará en los Juegos Olímpicos?

El capitán de la Sub 23 fue transferido por 20 millones de dólares al grupo Eagle Football, y uno de sus posibles destinos y el más cercano era el Botafogo de Brasil. Este movimiento complica su disponibilidad para la cita olímpica, ya que el torneo no forma parte del calendario FIFA, y dependerá de la voluntad del club brasileño cederlo o no. Sin embargo, según trascendió, el futbolista ya tendría la aceptación de su nuevo club para viajar.