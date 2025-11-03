Huracán se recuperó y venció a domicilio a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Del otro lado, Huracán llegaba sumido en una crisis deportiva. Después de haber sido subcampeón en el Torneo Apertura, el equipo de Parque Patricios perdió consistencia y atravesaba una racha preocupante: apenas un triunfo en los anteriores ocho partidos y solo dos goles convertidos.

Los goles de Defensa y Justicia vs. Huracán

Giménez marcó el 1-0 para el Globo:

¡¡RECUPERACIÓN ALTA DE MATKO Y GOL DE GIMÉNEZ PARA EL 1-0 DE HURACÁN ANTE DEFENSA EN VARELA!!



Abiel Osorio igualó el encuentor para el Halcón:

Gran centro de Molinas y cabezazo goleador de Osorio para el 1-1 de Defensa ante Huracán, en el comienzo del ST.



El 3-1 del "Globo"

¡¡ADENTRO EL INDIRECTO!! ¡¡HERMOSA PEGADA Y GOLAZO DE MATKO PARA EL 3-1 DE HURACÁN ANTE DEFENSA!!



Defensa y Justicia vs. Huracán: formaciones

Defensa y Justicia vs. Huracán: otros datos

Hora: 16:45.

16:45. Estadio: Norberto Tito Tomaghello.

Norberto Tito Tomaghello. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Yael Falcón Pérez. VAR: Juan Pablo Loustau.

Juan Pablo Loustau. TV: ESPN Premium.