Huracán se recuperó y venció a domicilio a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025
El "Globo" dejó atrás la mala racha con una buena victoria 3-1 en Florencio Varela y alcanzó al "Halcón" en la línea de los 19 puntos.
Huracán dio el golpe este lunes en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, y venció 3-1 al local Defensa y Justicia por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
El encuentro llegaba en un momento decisivo para ambos: el equipo de Florencio Varela buscaba recuperar terreno tras ceder el liderazgo, mientras que el "Globo" estba obligado a ganar para mantenerse con posibilidades de clasificación en una Zona A muy apretada.
En este contexto, Luciano Giménez, Leandro Lescano y Matko Miljevic le dieron la victoria al equipo de Parque Patricios. Abiel Osorio había igualado transitoriamente para el dueño de casa.
Con este resultado, Huracán alcanzó los 19 puntos y se sube a un pelotón de equipos que luchan por ingresar a la zona de playoffs. Tiene el mismo puntaje que Racing y el propio Defensa.
El "Halcón", dirigido por Mariano Soso, venía de sufrir un duro golpe en la fecha anterior al ser goleado 3 a 0 por Unión en Santa Fe, resultado que lo hizo descender de la cima.
Del otro lado, Huracán llegaba sumido en una crisis deportiva. Después de haber sido subcampeón en el Torneo Apertura, el equipo de Parque Patricios perdió consistencia y atravesaba una racha preocupante: apenas un triunfo en los anteriores ocho partidos y solo dos goles convertidos.
