MinutoUno

La Selección Argentina Sub 17 lo dio vuelta y venció 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

Deportes

El equipo dirigido por Diego Placente comenzó la Copa del Mundo con una gran remontada. Tulián, Jainikoski y Esquível marcaron los goles del triunfo argentino ante Bélgica por el Grupo D.

La Selección Argentina Sub 17 lo dio vuelta y venció 3-2 a Bélgica en su debut en el Mundial de Qatar

El debut mundialista no fue sencillo para la Albiceleste, que comenzó el encuentro con imprecisiones y dificultades para controlar el ritmo impuesto por Bélgica. Sin embargo, la primera alegría llegó a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Ramiro Tulián aprovechó un rebote en el área y marcó con un derechazo potente el 1-0 parcial. El conjunto argentino parecía dominar, pero en la última jugada de la etapa inicial De Kimpe aprovechó una distracción defensiva y empató el partido para los europeos.

En el complemento, Bélgica volvió a golpear. A los 15 minutos, Stan Naert puso el 2-1 tras una jugada confusa dentro del área argentina. Sin embargo, el equipo de Diego Placente no se resignó y mostró carácter. Con presión alta y decisión, la Argentina revirtió el resultado en apenas tres minutos: a los 25, Facundo Jainikoski marcó el empate, y a los 28, Felipe Esquível selló el 3-2 definitivo que desató la alegría nacional.

Lo que viene para la Albiceleste

Con este triunfo, la Selección Argentina Sub 17 suma sus primeros tres puntos en el Grupo D del Mundial de Qatar y ahora se prepara para enfrentar a Túnez y Fiyi en las próximas jornadas. El objetivo es claro: avanzar de ronda y mantener viva la ilusión de consagrarse en la categoría juvenil.

Ramiro Tulián y una gran definición para el 1-0 de la Albiceleste:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985368463280357776&partner=&hide_thread=false

De Kimpe puso el 1 a 1 ante Argentina sobre el cierre del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985371213720391984&partner=&hide_thread=false

Camará pescó el rebote y asistió a Naert para dar vuelta el partido ante Argentina:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985378626288640260&partner=&hide_thread=false

Jainikoski sentenció un gran contragolpe y puso el 2 a 2 ante Bélgica:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985381056829067653&partner=&hide_thread=false

Esquivel sacó un terrible derechazo y estampó el 3 a 2 ante Bélgica:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1985382016305520785&partner=&hide_thread=false

Cómo llegan Argentina y Bélgica a este duelo

El conjunto nacional llega a esta cita con grandes expectativas. Luego del subcampeonato logrado por la Sub-20 en Chile, Placente vuelve a liderar a un seleccionado juvenil con un plantel que combina talento local y proyección internacional. Argentina, que nunca logró consagrarse campeona mundial en la categoría, intentará romper ese maleficio con un plantel que promete fútbol y carácter.

Dentro de las figuras destacadas aparecen Thomas De Martis, delantero de Lanús, y Jerónimo Gómez Mattar, mediocampista de Newell’s, quienes serán parte del eje ofensivo del equipo. Además, el técnico sorprendió con la inclusión de dos futbolistas con experiencia europea: José Castelau, arquero del Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero surgido en las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1985316025295163461&partner=&hide_thread=false

El desafío no será sencillo. Bélgica llega con la confianza en alza tras alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo Sub 17, dejando en el camino a potencias como Inglaterra y República Checa. Los mediocampistas Jordy Mokio (Ajax) y Nathan De Cat (Anderlecht) son las principales cartas del conjunto europeo, que buscará imponer su físico y velocidad ante un rival de juego más técnico.

Para la Albiceleste, será el inicio de un camino cargado de ilusión en tierras qataríes, donde los juveniles buscarán dejar una huella y confirmar que el futuro del fútbol argentino sigue en buenas manos.

diego placente

Argentina vs. Bélgica: probables formaciones para el debut del Mundial Sub-17

  • Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.
  • Bélgica: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Bob Browaeys.

Argentina vs. Bélgica: otros datos

  • Hora: 11:45.
  • Estadio: Cancha 2 - Aspire Zone (Doha).
  • Árbitro: Rustam Lutfullin (UZB).
  • TV: DSports y TV Pública.
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas