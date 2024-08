Thierry Henry pidió perdón tras el escándalo con la Sub-23: "No lo tomamos como una revancha"

“Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho, nos echaron a un jugador”, aseguró el ex delantero de la Selección francesa, Barcelona y Arsenal.

“No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial fue con otros equipos. Haber hecho el gol rápido nos sacó decisión”, agregó en declaraciones a TyC Sports.

Cómo fue el duelo entre Argentina y Francia por los Juegos Olímpicos

El equipo comandado por Javier Mascherano inició en desventaja rápidamente como consecuencia del tanto de Jean Mateta, quien anticipó en el primer poste y convirtió de cabeza a tan sólo 4 minutos de comenzado el partido.

Pese a los intentos de Argentina por igualar, el elenco nacional estuvo errático en los últimos metros y no logró anotar. Naturalmente, los franceses aprovecharon la segunda chance y estiraron la diferencia. Sin embargo, el juez del partido fue notificado por el VAR y revisó la acción del gol de Olise. Finalmente, invalidó el gol y le dio vida a la Selección Argentina.

No obstante, la albiceleste no pudo aprovechar esto y tampoco mostró una buena versión, por lo que quedó eliminada de la competencia.

Qué decía Henry de Argentina antes del partido

"Lo que puedo decir es que es un muy buen equipo. Son campeones del mundo, ganaron la Copa América recientemente. Hay juventud y experiencia en todas las líneas. También tienen a un muy buen entrenador", había dicho el entrenador del conjunto francés en la conferencia de prensa previa al duelo.