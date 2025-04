Fanático del fútbol y conocedor del contexto sudamericano, Müller recordó a un ex compañero suyo: “Micho (Demichelis) era el técnico de River Plate, así que siempre estaba pendiente del Superclásico. Cuando juegan contra Boca, es algo enorme”, destacó el campeón del mundo en 2014, dejando en claro su interés por el fútbol argentino.

thomas muller bayern munich.jpg

Sobre lo que representa enfrentar a Boca, agregó: “Es un club histórico de un país futbolero. Siempre me gustó mirar fútbol y me conozco los escudos de muchos equipos. Me interesa mucho cómo se vive allá”.

El experimentado atacante también reflexionó sobre el desafío de jugar este tipo de encuentros en terreno neutral: “Habrá que ver si en cancha neutral se vive con la misma pasión que un clásico, pero nosotros estamos muy entusiasmados de jugar con clubes de distintas culturas. Y, obvio, queremos pasar a la siguiente fase”.

Boca debutará en el torneo ante Benfica, el lunes 16 de junio a las 19, también en el Hard Rock Stadium. Luego, enfrentará a Bayern el jueves 20/06 a las 22, y cerrará el grupo frente a Auckland City el martes 24/06 a las 16 en Nashville.

Thomas Müller palpitó el partido contra Boca en el Mundial de Clubes: "Será tremendo"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1915077299587707132&partner=&hide_thread=false "SERÁ TREMENDO JUGAR CON BOCA JUNIORS", Thomas Müller ya empieza a vibrar con el duelo entre Bayern Munich y los Xeneizes en el Mundial de Clubes.#DisneyPlus pic.twitter.com/lavO25qUfC — SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2025