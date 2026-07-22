El comunicado de Tigre tras el cobarde ataque en Uruguay: cómo está el hincha herido

Además, Tigre brindó detalles sobre el estado del hincha que sufrió heridas durante la emboscada. Según precisó la institución, el socio recibió atención médica inmediata en Uruguay y permaneció acompañado permanentemente por dirigentes del club mientras evolucionaba favorablemente.

"Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución", detalló el Matador.

El club agregó que, una vez constatada la mejora en su estado de salud, organizó el regreso del simpatizante al país. "En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud", indicó.

En el cierre de su comunicado, Tigre volvió a fijar su postura y reafirmó su rechazo absoluto a cualquier episodio de violencia relacionado con el deporte: "Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente", concluyó el club.

¿Qué pasó con los hinchas de Tigre que fueron a ver el partido contra Nacional?

El episodio ocurrió luego del partido disputado en el Gran Parque Central, cuando la caravana de micros que transportaba a los hinchas de Tigre fue interceptada en la zona de la Ruta 1 y Camino Cibils. Según trascendió, un grupo de barras vinculados a Nacional atacó los vehículos con piedras y disparos de arma de fuego, provocando importantes daños materiales y dejando al menos un simpatizante herido.

Las imágenes que comenzaron a circular pocas horas después mostraron los cristales perforados por los impactos de bala y evidenciaron la gravedad de un hecho que pudo haber tenido consecuencias mucho más severas. Testigos señalaron que algunos proyectiles atravesaron las ventanillas de los colectivos mientras los pasajeros permanecían en el interior.