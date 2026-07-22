El comunicado de Tigre tras el cobarde ataque en Uruguay: cómo está el hincha herido
El club de Victoria emitió un comunicado tras la emboscada que sufrió la caravana de micros que trasladaba a sus hinchas tras el partido frente a Nacional por la Copa Sudamericana.
Tigre se pronunció oficialmente después del violento episodio que protagonizaron sus hinchas en Uruguay, cuando la caravana de micros que regresaba hacia la Argentina tras el encuentro frente a Nacional por la Copa Sudamericana 2026 fue atacada por un grupo de agresores en las inmediaciones de Montevideo.
La institución expresó un enérgico repudio por lo sucedido, brindó precisiones sobre las medidas adoptadas luego del incidente y confirmó la evolución favorable del simpatizante que debió ser hospitalizado. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la entidad de Victoria condenó los hechos ocurridos durante la madrugada y manifestó su preocupación por la seguridad de los socios que viajaron para acompañar al equipo en el compromiso internacional.
"El Club Atlético Tigre manifiesta su más enérgico repudio ante los gravísimos hechos de violencia sufridos por nuestros socios, socias e hinchas durante su viaje de regreso desde la ciudad de Montevideo, en el marco del encuentro disputado frente al Club Nacional de Uruguay", señaló la institución al comienzo del documento.
Tigre repudió el ataque sufrido por sus hinchas en Uruguay
Tras el ataque, el club activó un operativo de asistencia para acompañar a los simpatizantes afectados y garantizar el regreso de toda la delegación. En ese sentido, explicó que desde las primeras horas del martes los micros pudieron completar el viaje y arribar sin nuevos inconvenientes a Buenos Aires.
"Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios. En las primeras horas de la mañana de hoy la parcialidad que se trasladaba vía ómnibus arribó a Buenos Aires", informó el comunicado.
Además, Tigre brindó detalles sobre el estado del hincha que sufrió heridas durante la emboscada. Según precisó la institución, el socio recibió atención médica inmediata en Uruguay y permaneció acompañado permanentemente por dirigentes del club mientras evolucionaba favorablemente.
"Asimismo, el Club informa que, entre los heridos y afectados por el hecho, el socio que requirió asistencia médica en el lugar fue trasladado a un hospital local. Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución", detalló el Matador.
El club agregó que, una vez constatada la mejora en su estado de salud, organizó el regreso del simpatizante al país. "En la mañana de hoy la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud", indicó.
En el cierre de su comunicado, Tigre volvió a fijar su postura y reafirmó su rechazo absoluto a cualquier episodio de violencia relacionado con el deporte: "Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente", concluyó el club.
¿Qué pasó con los hinchas de Tigre que fueron a ver el partido contra Nacional?
El episodio ocurrió luego del partido disputado en el Gran Parque Central, cuando la caravana de micros que transportaba a los hinchas de Tigre fue interceptada en la zona de la Ruta 1 y Camino Cibils. Según trascendió, un grupo de barras vinculados a Nacional atacó los vehículos con piedras y disparos de arma de fuego, provocando importantes daños materiales y dejando al menos un simpatizante herido.
Las imágenes que comenzaron a circular pocas horas después mostraron los cristales perforados por los impactos de bala y evidenciaron la gravedad de un hecho que pudo haber tenido consecuencias mucho más severas. Testigos señalaron que algunos proyectiles atravesaron las ventanillas de los colectivos mientras los pasajeros permanecían en el interior.
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