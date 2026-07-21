Copa Sudamericana: tras la chicana mundialista de Nacional, Tigre goleó 3-0  y puso un pie en octavos de final

En el estadio Gran Parque Central de Montevideo, y con el Pity Martínez como figura, se impuso con los tantos de Jalil Elías y Nacho Russo, en la primera mitad; y el golazo de Elías Cabrera sobre la hora. La serie que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del torneo organizado por la Conmebol.