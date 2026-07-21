Copa Sudamericana: tras la chicana mundialista de Nacional, Tigre goleó 3-0 y puso un pie en octavos de final
Con un gran Pity Martínez, el "Matador" se impuso en la ida de los playoffs en Uruguay. En la previa, la voz del estadio chicaneó a los hinchas argentinos.
Tigre afrontó este martes uno de los compromisos más importantes del semestre en una visita con triunfo y por goleada 3-0 en Montevideo ante Nacional de Uruguay por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
En el estadio Gran Parque Central de Montevideo, y con el Pity Martínez como figura, se impuso con los tantos de Jalil Elías y Nacho Russo, en la primera mitad; y el golazo de Elías Cabrera sobre la hora. La serie que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del torneo organizado por la Conmebol.
La previa tuvo su pimienta, ya que la voz del estadio recibió a los hinchas argentinos con la canción "Superestrella" de Aitana, tema elegido por los jugadores argentinos para celebrar la victoria en la final del Mundial 2026 y que entonces se interpreta como una clara chicana por la derrota argentina.
El equipo dirigido por Diego Dabove llegaba a esta instancia con la necesidad de recuperarse rápidamente después del golpe sufrido en la Copa Argentina. La derrota por 1-0 frente a Independiente Rivadavia en los 16avos de final significó una eliminación inesperada que dejó al Matador sin uno de los objetivos de la temporada, por lo que ahora todas las energías están puestas en la competencia internacional.
Más allá de ese traspié, tuvo una campaña sólida durante la fase de grupos de la Sudamericana. Finalizó segundo en la Zona A con nueve puntos, solamente por detrás de Macará de Ecuador, resultado que le permitió acceder a la instancia de repechaje, donde deberá superar a uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores para seguir en carrera.
Formaciones de Nacional vs. Tigre, por la Copa Sudamericana 2026
- Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Nacional vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Gran Parque Central.
- Árbitro: Carlos Bentancur (COL).
- VAR: Leonardo Mosquera (COL).
- TV: DSports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario