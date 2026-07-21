"Nunca se rinden": Tigre desplegó la bandera de reconocimiento a la Selección Argentina en Uruguay
Tal como lo había anunciado el presidente de la AFA, los futbolistas del "Matador" saltaron al segundo tiempo luciendo el mensaje de agradecimiento.
En el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Nacional en Montevideo, Tigre no solo dio la nota en lo deportivo con su contundente rendimiento, sino que también fue el encargado de inaugurar formalmente los homenajes internacionales a la Selección Argentina aprobados para los clubes argentinos.
A la salida al campo de juego para disputar el segundo tiempo en el estadio Gran Parque Central, los futbolistas del conjunto de Victoria saltaron al césped sosteniendo un lienzo en reconocimiento a la campaña del seleccionado nacional en el Mundial 2026.
La pancarta, impulsada conjuntamente por la institución y las autoridades del fútbol sudamericano, lucía un mensaje claro y directo: "Campeones son los que nunca se rinden. Gracias Selección", acompañado por las imágenes de la bandera argentina y el escudo oficial del club.
Agradecimiento institucional para la Selección Argentina y mensaje en redes
A través de sus canales oficiales, la entidad de Victoria inmortalizó la postal del momento y acompañó la imagen con palabras de reconocimiento al recorrido de la Scaloneta: "Por enseñarnos que nunca hay que rendirse. ¡Gracias, Selección!".
Asimismo, en una segunda publicación, la dirigencia del Matador destacó las gestiones dirigenciales que permitieron lucir el distintivo en un torneo continental, "Gracias al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, por autorizarnos a desplegar nuestra bandera en homenaje y agradecimiento a la Selección Argentina, en el marco de los Playoffs de la CONMEBOL Sudamericana", indicaron.
De esta manera, el reconocimiento impulsado desde la AFA tuvo su primer hito en suelo uruguayo, combinando la mística copera con el respaldo incondicional al seleccionado patrio.
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