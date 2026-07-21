"Nunca se rinden": Tigre desplegó la bandera de reconocimiento a la Selección Argentina en Uruguay

Asimismo, en una segunda publicación, la dirigencia del Matador destacó las gestiones dirigenciales que permitieron lucir el distintivo en un torneo continental, "Gracias al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, por autorizarnos a desplegar nuestra bandera en homenaje y agradecimiento a la Selección Argentina, en el marco de los Playoffs de la CONMEBOL Sudamericana", indicaron.