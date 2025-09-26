Tigre volvió a ganar ante Central Córdoba: lo venció por 1-0 y quedó tercero en la Zona A
Pese a la caída, el Ferroviario también está en zona de clasificación: quedó sexto, con 14 unidades. Todos los detalles de este partido.
Tigre volvió a festejar este viernes tras vencer a Central Córdoba por 1-0 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El gol del triunfo estuvo en manos de Elías Cabrera, que convirtió a los 60 minutos de iniciado el duelo.
Ahora, el Matador de Victoria está tercero en la tabla de la Zona A con 15 unidades, mientras que el Ferroviario quedó sexto, con 14 puntos.
Central Córdoba vs. Tigre: resultado en vivo
Cómo llegaron Central Córdoba y Tigre a este duelo
El Ferroviario llegó a este encuentro tras un valioso empate 2-2 en la Bombonera ante Boca, que se sumó a un pequeño bajón en los últimos compromisos, ya que también perdió ante Vélez en la Supercopa Argentina. Pese a no ganar en los últimos cuatro encuentros (incluyendo este duelo ante el Matador), el buen arranque del certamen le permite ubicarse en la sexta posición de la Zona A con 14 puntos, todavía dentro de los puestos de clasificación.
Tigre, en tanto, cortó una racha negativa al vencer 2-0 a Aldosivi como local en la fecha pasada. Ese triunfo le devolvió confianza luego de cuatro partidos sin victorias, que incluyeron su eliminación en la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Los dirigidos por Diego Dabove suman 15 puntos y se encuentran terceros en la Zona A.
Central Córdoba vs. Tigre: formaciones
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Central Córdoba vs. Tigre: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: ESPN Premium.
