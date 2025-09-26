Tigre volvió a ganar ante Central Córdoba: lo venció por 1-0 y quedó tercero en la Zona A

Cómo llegaron Central Córdoba y Tigre a este duelo

El Ferroviario llegó a este encuentro tras un valioso empate 2-2 en la Bombonera ante Boca, que se sumó a un pequeño bajón en los últimos compromisos, ya que también perdió ante Vélez en la Supercopa Argentina. Pese a no ganar en los últimos cuatro encuentros (incluyendo este duelo ante el Matador), el buen arranque del certamen le permite ubicarse en la sexta posición de la Zona A con 14 puntos, todavía dentro de los puestos de clasificación.