Tigre vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Matador" recibe a Banfield con el objetivo de cortar la racha negativa de cuatro derrotas al hilo en el torneo.
Tigre y Banfield juegan este sábado, desde las 19.15, en el José Dellagiovanna, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.
El conjunto de Victoria atraviesa un momento complicado y acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato. La última fue ante Argentinos Juniors, que se impuso 2-1 en La Paternal, resultado que dejó al equipo dirigido por Diego Dabove con 12 puntos y en la mitad baja de la Zona B.
Por su parte, Banfield llega después de igualar 1-1 ante Rosario Central como local, resultado que estiró a seis la cantidad de partidos sin ganar en el certamen local. De esta manera, el "Taladro" suma nueve unidades y necesita volver a ganar para comenzar a acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.
Sin embargo, el elenco comandado por Pedro Troglio tiene otro objetivo importante por delante: se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Boca el sábado 14 de noviembre. El horario y la sede del encuentro todavía no fueron confirmados.
Formaciones de Tigre vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: TNT Sports.
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