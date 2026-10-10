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Tigre vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Matador" recibe a Banfield con el objetivo de cortar la racha negativa de cuatro derrotas al hilo en el torneo.

Tigre encadena cuatro caídas al hilo. 

Tigre encadena cuatro caídas al hilo. 

Tigre y Banfield juegan este sábado, desde las 19.15, en el José Dellagiovanna, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.

El conjunto de Victoria atraviesa un momento complicado y acumula cuatro derrotas consecutivas en el campeonato. La última fue ante Argentinos Juniors, que se impuso 2-1 en La Paternal, resultado que dejó al equipo dirigido por Diego Dabove con 12 puntos y en la mitad baja de la Zona B.

Por su parte, Banfield llega después de igualar 1-1 ante Rosario Central como local, resultado que estiró a seis la cantidad de partidos sin ganar en el certamen local. De esta manera, el "Taladro" suma nueve unidades y necesita volver a ganar para comenzar a acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Banfield viene de empatar con Rosario Central.

Banfield viene de empatar con Rosario Central.

Sin embargo, el elenco comandado por Pedro Troglio tiene otro objetivo importante por delante: se encuentra en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Boca el sábado 14 de noviembre. El horario y la sede del encuentro todavía no fueron confirmados.

Formaciones de Tigre vs. Banfield por el Torneo Clausura - Zona B

  • Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
  • Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Luis Abraham; Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar; Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Horario y televisación

  • Hora: 19:15.
  • Estadio: José Dellagiovanna.
  • Árbitro: Pablo Echavarría.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • TV: TNT Sports.

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