Daiana aseguró que cuando increparon al hombre pidió perdón y se hizo el distraído. “Se hacía el tonto, es un degenerado, quiero que es este preso y no salga nunca más”.

En medio de la conmoción por el hecho ocurrido en las últimas horas, otros vecinos denunciaron que hay otros chicos y una joven que aseguraron ser manoseados por el dueño del supermercado.

Tras la denuncia de los padres, se produjeron incidentes, destrozos e intentos de agresión contra el comerciante y el local, por lo que debió intervenir la policía para evitar un linchamiento.

El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia bajo la imputación de abuso sexual simple.