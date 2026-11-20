Tigre: denuncian a un ciudadano chino por manosear a un menor en un supermercado
Fue en Benadivez, partido de Tigre. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El hombre fue detenido y la familia del menor pide que quede preso.
El dueño de un supermercado chino ubicado en la localidad de Benavidez, en el partido de Tigre, fue acusado de manosear a un menor dentro del comercio.
La situación se dio el jueves cuando el chico de 11 años fue a comprar un helado y según se puede ver en las cámaras de seguridad, el hombre se acerca le acaricia primero el hombro y luego le da una palmada en la cola. El comerciante se corre mientras el niño sigue parado en la caja, luego se va agarrar otro helado y cuando vuelve para pagar, el hombre se acerca y se apoya contra el menor.
La secuencia concluye con el nene en la caja, donde finalmente procede a pagar el helado sin que medie intervención de otros empleados o clientes.
Daiana la madre del menor denunció ante los medios que su hijo le contó sobre el acoso al volver del supermercado. “El regresa y me dice; ‘mamá vamos para allá porque el chino me tocó la cola’”, relató la mujer.
“Me vine rápido para acá y empezaron a venir todos los vecino y la policía. Me dan ganas de matarlo con mis propias manos", expresó la madre del menor.
Daiana aseguró que cuando increparon al hombre pidió perdón y se hizo el distraído. “Se hacía el tonto, es un degenerado, quiero que es este preso y no salga nunca más”.
En medio de la conmoción por el hecho ocurrido en las últimas horas, otros vecinos denunciaron que hay otros chicos y una joven que aseguraron ser manoseados por el dueño del supermercado.
Tras la denuncia de los padres, se produjeron incidentes, destrozos e intentos de agresión contra el comerciante y el local, por lo que debió intervenir la policía para evitar un linchamiento.
El acusado quedó detenido a disposición de la Justicia bajo la imputación de abuso sexual simple.
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