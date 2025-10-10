Terminó todo igualado en Rosario: Newell's y Tigre empataron 1-1 este viernes

Uno de los partidos que tuvo lugar este viernes fue el que disputaron Newell's y Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Lo cierto es que la apertura del marcador estuvo en manos de Nacho Russo, hijo del fallecido entrenador, quien no pudo evitar romper en llanto al convertir el 1-0 ante la Lepra rosarina.

Además, mostró un tatuaje que dice "todo se cura con amor", la significativa frase que pronunció su padre en una emotiva conferencia de prensa en 2018, cuando dirigía al club Millonarios de Colombia. Además, esta frase se convirtió en un símbolo de su actitud ante la vida, especialmente durante su batalla contra el cáncer de próstata.

Embed EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ. pic.twitter.com/05rNhdaBTK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2025

El gol de Newell's para empatar el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1976794290215887289&partner=&hide_thread=false LA LEPRA LLEGÓ RÁPIDO AL EMPATE Guch recibió en el punto penal y metió un zurdazo para la igualdad final contra Tigre



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/dTP3dIJhX2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 10, 2025

Newell's vs. Tigre: resultado en vivo

Formaciones del duelo

Newell’s vs. Tigre: datos del partido

Hora: 18.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Luis Lobo Medina

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)