Terminó todo igualado en Rosario: Newell's y Tigre empataron 1-1 este viernes

La fecha 12 del Torneo Clausura presentó este viernes un choque de realidades opuestas en el Coloso Marcelo Bielsa, donde Newell’s y Tigre igualaron 1-1.
El partido era vital para ambos, pero por razones muy distintas: el equipo local lucha contra la crisis y la amenaza de despido de su DT, mientras que la visita buscaba consolidar su buen momento en la tabla. Así las cosas, la Lepra rosarina extendió su mal momento y quedó anteúltimo en la tabla de posiciones de la Zona A con 14 puntos.
Por su parte y pese al empate, el Matador sigue estando en los puestos de clasificación para los playoffs: se ubica en sexto lugar, con 17 unidades.
Nacho Russo convirtió para Tigre y no pudo evitar romper en llanto al recordar a su papá
La partida de Miguel Ángel Russo tiñó de gris el arranque de la fecha 12 del Torneo Clausura. Para Boca significó el dolor y la decisión de suspender su duelo de este sábado con Barracas Central, mientras que otros clubes llevaron a cabo sus encuentros, con sentidos homenajes al entrenador que respiraba fútbol.
Uno de los partidos que tuvo lugar este viernes fue el que disputaron Newell's y Tigre en el Coloso Marcelo Bielsa. Lo cierto es que la apertura del marcador estuvo en manos de Nacho Russo, hijo del fallecido entrenador, quien no pudo evitar romper en llanto al convertir el 1-0 ante la Lepra rosarina.
Además, mostró un tatuaje que dice "todo se cura con amor", la significativa frase que pronunció su padre en una emotiva conferencia de prensa en 2018, cuando dirigía al club Millonarios de Colombia. Además, esta frase se convirtió en un símbolo de su actitud ante la vida, especialmente durante su batalla contra el cáncer de próstata.
Newell’s vs. Tigre: datos del partido
- Hora: 18.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Luis Lobo Medina
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario)
