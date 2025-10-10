Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Tigre

El clima en Rosario es tenso. Tras la humillante goleada 5-0 sufrida ante Boca, Newell's extendió su racha a cuatro partidos sin ganar, lapso en el que su defensa concedió la alarmante cifra de doce goles. La Lepra tuvo un septiembre para el olvido, quedando eliminada de la Copa Argentina y solo logrando una victoria en la liga. Esta debacle ha puesto el ciclo de Cristian "Ogro" Fabbiani en la cornisa.