Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Central Córdoba vs. Unión por el Torneo Clausura 2025.
En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Newell’s y Tigre se enfrentarán este viernes desde las 18:30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa por un partido crucial para ambos dentro de la Zona A.
El clima en Rosario es tenso. Tras la humillante goleada 5-0 sufrida ante Boca, Newell's extendió su racha a cuatro partidos sin ganar, lapso en el que su defensa concedió la alarmante cifra de doce goles. La Lepra tuvo un septiembre para el olvido, quedando eliminada de la Copa Argentina y solo logrando una victoria en la liga. Esta debacle ha puesto el ciclo de Cristian "Ogro" Fabbiani en la cornisa.
En el otro extremo, Tigre atraviesa su mejor momento del semestre. El equipo de Victoria acumula un pequeño invicto de cuatro encuentros y se ha afianzado en el sexto puesto de la Zona A, lo que le permite soñar con un cupo para la próxima Copa Sudamericana a través de la tabla anual.
Newell's vs. Tigre: probables formaciones
- Newell's: Williams Barlasina; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Éver Banega, Gaspar Iñíguez, Gonzalo Maroni; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Diego Sosa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Julián López, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove
Cómo ver en vivo Newell's vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
