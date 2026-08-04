Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El "Matador" viene de conseguir una importante victoria ante Racing y buscará extender su buen momento ante el último campeón del fútbol argentino.
Tigre y Belgrano juegan este miércoles el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El partido se jugará desde las 21:15, en el estadio José Dellagiovanna y será televisado por ESPN Premium. Fernando Echenique será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Juan Del Fueyo y Hugo Páez. Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El compromiso había sido postergado debido a la participación de Tigre en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a Nacional de Uruguay para avanzar a los octavos de final.
El conjunto dirigido por Diego Dabove cayó frente a Estudiantes de Río Cuarto en la primera fecha y, tras conseguir la clasificación a los octavos de final de la Sudamericana, venció a Racing en condición de visitante, victoria que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.
El "Pirata", vigente campeón del Torneo Apertura, comenzó el certamen con una victoria por 2 a 1 sobre Rosario Central y, en su última presentación, cayó por la mínima ante Argentinos Juniors. De esta manera, el equipo cordobés intentará volver al triunfo en Victoria.
Formaciones de Tigre vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: ESPN Premium.
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