Tigre hizo oficial la llegada de Ian Subiabre: la millonaria cláusula si enfrenta a River

Ian Subiabre jugará en Tigre

Tigre apareció como una alternativa concreta y avanzó rápidamente para quedarse con el delantero. Finalmente, el acuerdo se cerró y Subiabre fue presentado oficialmente por la institución de Victoria. El club anunció su incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenido, Ian! El delantero se suma a préstamo por 12 meses, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra”.

De esta manera, el juvenil tendrá la posibilidad de continuar su desarrollo lejos de Núñez y buscar la continuidad que no tenía dentro de los planes inmediatos del cuerpo técnico del Chacho Coudet. Subiabre ya cuenta con experiencia en Primera División pese a su corta edad. Disputó 44 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó tres asistencias. En total, acumuló poco más de 1.500 minutos en cancha.

La particular cláusula que incluyó River

El aspecto más llamativo de la negociación está relacionado con una cláusula incluida en el contrato de préstamo. River estableció una penalización económica para Tigre en caso de que el conjunto de Victoria decida utilizar a Subiabre en un partido contra el Millonario.

La medida funciona como un mecanismo de protección para la institución de Núñez. Debido a que las reglas no permiten simplemente prohibirle a un futbolista cedido que enfrente a su club de origen, optaron por establecer una compensación económica elevada si Tigre decide alinearlo ante el equipo de Coudet.