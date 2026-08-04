Tigre hizo oficial la llegada de Ian Subiabre: la millonaria cláusula si enfrenta a River
El juvenil de 19 años continuará su carrera en Victoria a préstamo por un año, pero el contrato incluye una fuerte penalización económica si decide utilizarlo contra el Millonario
River encontró finalmente un destino para Ian Subiabre, uno de los futbolistas que había quedado apartado del plantel profesional durante la reestructuración del equipo. El delantero de 19 años continuará su carrera en Tigre mediante un préstamo, aunque la operación incluye una condición particular: el club de Victoria deberá afrontar una importante penalización económica si decide ponerlo en cancha frente al Millonario.
La situación del juvenil había comenzado a tomar forma antes del inicio de la pretemporada. La Banda Roja decidió separar a varios jugadores del plantel profesional y enviarlos a entrenarse al Predio de Cantilo mientras la dirigencia buscaba alternativas para resolver sus futuros.
El acuerdo contempla inicialmente 12 meses de cesión, aunque existe la posibilidad de extenderlo durante seis meses más. Además, Tigre cuenta con una opción de compra, por lo que su rendimiento durante esta etapa podría ser determinante para definir qué sucede con su futuro.
Subiabre fue uno de los nombres incluidos en esa lista. El club inicialmente pretendía concretar una transferencia definitiva y había establecido una cotización cercana a los 8 millones de dólares. Sin embargo, durante el mercado de pases no apareció ningún interesado dispuesto a desembolsar esa cifra por el atacante.
Ante la imposibilidad de encontrar una venta que cumpliera con las expectativas económicas, la dirigencia cambió la estrategia y comenzó a analizar una cesión. El objetivo era evitar que el jugador perdiera valor y, al mismo tiempo, conseguir que sumara minutos en otro equipo.
Ian Subiabre jugará en Tigre
Tigre apareció como una alternativa concreta y avanzó rápidamente para quedarse con el delantero. Finalmente, el acuerdo se cerró y Subiabre fue presentado oficialmente por la institución de Victoria. El club anunció su incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida: “¡Bienvenido, Ian! El delantero se suma a préstamo por 12 meses, con posibilidad de extenderlo por seis meses más, sin cargo y con opción de compra”.
De esta manera, el juvenil tendrá la posibilidad de continuar su desarrollo lejos de Núñez y buscar la continuidad que no tenía dentro de los planes inmediatos del cuerpo técnico del Chacho Coudet. Subiabre ya cuenta con experiencia en Primera División pese a su corta edad. Disputó 44 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó tres asistencias. En total, acumuló poco más de 1.500 minutos en cancha.
La particular cláusula que incluyó River
El aspecto más llamativo de la negociación está relacionado con una cláusula incluida en el contrato de préstamo. River estableció una penalización económica para Tigre en caso de que el conjunto de Victoria decida utilizar a Subiabre en un partido contra el Millonario.
La medida funciona como un mecanismo de protección para la institución de Núñez. Debido a que las reglas no permiten simplemente prohibirle a un futbolista cedido que enfrente a su club de origen, optaron por establecer una compensación económica elevada si Tigre decide alinearlo ante el equipo de Coudet.
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