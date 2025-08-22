Tigre vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Guapo buscará sostenerse en lo más alto de la Zona A frente a un Halcón que llega con la ilusión de arrebatarle el liderazgo en el torneo.
En el cierre de la jornada de viernes, Tigre recibirá a Independiente Rivadavia desde las 20 en el Estadio José Dellagiovanna, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El duelo tendrá realidades distintas: mientras el Matador busca consolidarse en la pelea de arriba, la Lepra llega con urgencias luego de una caída que dejó secuelas en lo anímico.
El equipo conducido por Diego Dabove llega motivado tras haber vencido en un verdadero partidazo a Racing en Avellaneda. Con goles en los minutos finales de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo, Tigre se impuso 2-0 y logró un envión anímico que lo colocó con siete puntos en la tabla. De sumar nuevamente de a tres, el conjunto de Victoria quedará mucho más cerca de los líderes de la Zona A, entre ellos Barracas Central y Defensa y Justicia, quienes también juegan en esta fecha un cruce decisivo.
Por su parte, Independiente Rivadavia atraviesa un presente complicado. El conjunto de Alfredo Berti solo consiguió una victoria en cinco presentaciones y llega golpeado tras la goleada sufrida en Mendoza a manos de un Boca que cortó una racha de doce partidos sin triunfos. Este revés profundizó las dudas alrededor del equipo, que necesita reaccionar rápido no solo en el Clausura, sino también de cara a su compromiso por la Copa Argentina, donde justamente volverá a verse las caras con los xeneizes.
El entrenador Berti, consciente del mal arranque, se mostró autocrítico y admitió que deberán trabajar intensamente para revertir la situación: “Tenemos que redoblar el esfuerzo y dar un plus en cada partido”. La Lepra buscará mostrar otra imagen en Victoria, aunque sabe que enfrente tendrá a un Tigre con confianza y que en su casa suele hacerse fuerte.
Con objetivos diferentes pero con la misma necesidad de sumar, el choque promete ser vibrante. Los hinchas del Matador sueñan con seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a la Libertadores, mientras que los mendocinos intentarán dar un golpe de efecto que los saque del fondo.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Davobe.
- Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Alfredo Berti.
Tigre vs. Independiente Rivadavia: otros datos
- Hora: 20:00.
- Estadio: José Dellagiovanna.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Nazareno Arasa.
- TV: ESPN Premium.
