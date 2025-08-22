Tigre vs. Independiente Rivadavia, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

El equipo conducido por Diego Dabove llega motivado tras haber vencido en un verdadero partidazo a Racing en Avellaneda. Con goles en los minutos finales de Braian Martínez, de penal, e Ignacio Russo, Tigre se impuso 2-0 y logró un envión anímico que lo colocó con siete puntos en la tabla. De sumar nuevamente de a tres, el conjunto de Victoria quedará mucho más cerca de los líderes de la Zona A, entre ellos Barracas Central y Defensa y Justicia, quienes también juegan en esta fecha un cruce decisivo.