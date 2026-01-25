Tigre debutó con un buen triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto

Tras un 2025 sobresaliente, en el que fue protagonista de los playoffs y selló su clasificación a la Copa Sudamericana, el "Matador" busca mantener la vara alta. Para ello, la dirigencia sacudió el mercado de pases con incorporaciones de peso en el ataque: se sumaron los juveniles Tiago Serrago y Santiago López, además del rutilante fichaje de Gonzalo “Pity” Martínez, quien selló un vínculo por una temporada sujeto a objetivos de productividad.