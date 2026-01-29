Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Tigre

Enfrente estará el Matador, uno de los equipos que dejó mejores sensaciones en la fecha inaugural. Venció 2-0 al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto y fue el único de los 30 participantes de la Primera División que logró ganar por más de un gol de diferencia. El equipo dirigido por Diego Dabove mostró contundencia y orden, dos características que buscará repetir en Córdoba para confirmar que su arranque no fue casualidad.

En el conjunto de Victoria se destacaron los debuts de Santiago López y Tiago Serrago, quienes comenzaron a integrarse a un plantel renovado. Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del Pity Martínez, con la intención de que se sume plenamente a la par del grupo en las próximas semanas. Tigre intentará sostener su eficacia ofensiva y su firmeza defensiva en un estadio siempre exigente.

Belgrano vs. Tigre: formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Sebastián Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Belgrano vs. Tigre

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.