En la vuelta del Mudo Vázquez, Belgrano le empató sobre la hora a Tigre por el Torneo Apertura 2026
El "Matador" lo ganaba de visitante en Alberdi por la segunda fecha, pero el "Pirata" lo igualó cerca del final y ambos conservan el invicto en el certamen.
Belgrano y Tigre igualaron 1-1 este jueves en el estadio Julio César Villagra, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
El duelo tenía un atractivo especial porque ambos llegaban con el envión anímico de haber ganado en el debut y buscaban ratificar ese buen comienzo en un choque que se presentaba como clave empezar a marcar aspiraciones tempranas dentro del campeonato.
El "Matador" golpeó primero a través de Romero, pero a 7 para el final lo igualó Gutiérrez. El conjunto cordobés tuvo el regreso del "Mudo" Vázquez, quien ingresó en el complemento.
El conjunto cordobés venía de protagonizar uno de los partidos más vibrantes de la primera fecha. En el Gigante de Arroyito, parecía regresar con las manos vacías tras irse al descanso en desventaja por un penal convertido por Ángel Di María. Sin embargo, el equipo de Ricardo Zielinski mostró carácter en el tramo final y logró una remontada inolvidable: primero, con un gol en contra de Facundo Mallo a los 88 minutos, y luego con el tanto de Lautaro Gutiérrez apenas un minuto después, que selló el 2-1 definitivo.
Para este compromiso, Zielinski contó con una noticia que ilusiona al público de Alberdi: el regreso del Mudo Vázquez. Tras 14 años en el exterior, el volante creativo volvió al club que lo vio nacer.
Enfrente estaba el "Matador", uno de los equipos que dejó mejores sensaciones en la fecha inaugural. Venció 2-0 al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto y fue el único de los 30 participantes de la Primera División que logró ganar por más de un gol de diferencia.
El equipo dirigido por Diego Dabove mostró contundencia y orden, dos características que buscará repetir en Córdoba para confirmar que su arranque no fue casualidad.
Belgrano vs. Tigre: formaciones
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
- Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Sebastián Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Belgrano vs. Tigre: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- VAR: Nazareno Arasa.
- TV: ESPN Premium.
