En la vuelta del Mudo Vázquez, Belgrano le empató sobre la hora a Tigre por el Torneo Apertura 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2017019151458463774&partner=&hide_thread=false ¡MOMENTO ESPECIAL EN EL GIGANTE DE ALBERDI! El Mudo Vázquez vuelve a jugar en Belgrano e ingresó en el ST del partido ante Tigre en el #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/wXdTgsPmeg — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Enfrente estaba el "Matador", uno de los equipos que dejó mejores sensaciones en la fecha inaugural. Venció 2-0 al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto y fue el único de los 30 participantes de la Primera División que logró ganar por más de un gol de diferencia.

El equipo dirigido por Diego Dabove mostró contundencia y orden, dos características que buscará repetir en Córdoba para confirmar que su arranque no fue casualidad.

Belgrano vs. Tigre: formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández. Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Sebastián Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Belgrano vs. Tigre: otros datos

Hora: 19.15.

19.15. Estadio: Julio César Villagra.

Julio César Villagra. Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. VAR: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: ESPN Premium.